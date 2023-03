Voghera, Adriatici rinuncia a udienza preliminare e chiede giudizio immediato

L’ex assessore alla sicurezza del Comune di Voghera, Massimo Adriatici, imputato di eccesso colposo in legittima difesa nel procedimento penale conseguente alla morte di Boussettoui Yunes, avvenuta nella piazza della cittadina lombarda nel luglio 2021, lo scorso 8 marzo ha depositato atto di rinuncia all’udienza preliminare fissata per il 13 marzo, con richiesta al gup, Pasquale Villani, di emissione del decreto di giudizio immediato. Lo comunicano in una nota i legali di Adriatici, Gabriele Pipicelli e Colette Gazzaniga, a cui si aggiunge l’avvocato Luca Gastini. “Questa scelta – sottolinea la nota del collegio difensivo dell’ex assessore – è sorretta dalla sua volontà di chiarire i fatti in un pubblico processo, evitando così il rinnovarsi della diffusione, come purtroppo più volte avvenuto in passato a cura di alcuni social web e di una limitata parte della stampa, di notizie non corrispondenti ai fatti e alle risultanze delle indagini”. Secondo gli avvocati “già dalla lettura delle fonti di prova indicate nella richiesta di rinvio a giudizio si evincono elementi che sconfessano affermazioni diffamatorie e distorte che sono state diffuse nei confronti dell’imputato al di fuori e prima del giusto processo cui ha diritto”.

Sottolineando che Adriatici “ancora una volta ribadisce il proprio più profondo dispiacere per la perdita di una vita umana e per il dolore dei familiari del povero Boussettoui Yunes”, i suoi legali spiegano che l’ex assessore “ha rinunciato a una fase processuale prevista a sua garanzia, quale appunto è l’udienza preliminare, scegliendo di difendersi pubblicamente attraverso un dibattimento nell’ambito del quale riteniamo verrà definitivamente dimostrato che la sua condotta, come chiaramente risulta dal video da tutti visibile sulla rete, è stata quella di un cittadino che si è limitato a difendersi da una violenta aggressione”.