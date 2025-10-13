19.5 C
Roma
lunedì – 13 Ottobre 2025
Attualità

Vodafone in crisi: migliaia di clienti senza servizio nel Regno Unito

Da StraNotizie
Vodafone in crisi: migliaia di clienti senza servizio nel Regno Unito

Molti clienti di Vodafone nel Regno Unito hanno segnalato problemi con i servizi dell’azienda. Secondo Downdetector, che monitora le interruzioni web, oltre 130.000 persone hanno riferito difficoltà con la rete fissa o mobile di Vodafone. L’azienda ha più di 18 milioni di clienti nel Regno Unito, tra cui quasi 700.000 utenti della rete fissa.

In un comunicato aggiornato, Vodafone ha chiesto scusa ai suoi clienti, affermando che la rete stava “recuperando” dopo un problema che ha colpito i servizi broadband, 4G e 5G. I servizi 2G, come le chiamate vocali e l’SMS, sono risultati non influenzati. Molti utenti sui social media hanno lamentato difficoltà nel contattare il servizio clienti e nell’accedere al sito web e all’app di Vodafone.

I problemi sono iniziati nel pomeriggio e hanno portato a segnalazioni di “interruzioni totali” in varie aree. Un monitor di internet ha indicato una “interruzione nazionale” che ha impattato il traffico di rete. Clienti frustrati hanno dichiarato di dover ricorrere al Wi-Fi di caffè per connettersi, essendo impossibilitati a utilizzare i loro dati mobili o il broadband.

Le interruzioni hanno colpito anche utenti di altre compagnie come Voxi e Lebara, che utilizzano la rete di Vodafone. Gli esperti di telecomunicazioni hanno sottolineato che tali problemi possono risultare frustranti e la durata dell’interruzione rimane incerta. Vodafonedeve ancora fornire dettagli sulle cause della problematica, che si è ipotizzato possa derivare da un errore tecnico piuttosto che da attacchi informatici.

Articolo precedente
Wonder Man: Scopri il Trailer Ufficiale su Disney+!
Articolo successivo
Belen Rodriguez: il sorprendente show Rai che stupisce tutti!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.