Vodafone in crisi: migliaia di clienti senza servizio nel Regno Unito

Molti clienti di Vodafone nel Regno Unito hanno segnalato problemi con i servizi dell’azienda. Secondo Downdetector, che monitora le interruzioni web, oltre 130.000 persone hanno riferito difficoltà con la rete fissa o mobile di Vodafone. L’azienda ha più di 18 milioni di clienti nel Regno Unito, tra cui quasi 700.000 utenti della rete fissa.

In un comunicato aggiornato, Vodafone ha chiesto scusa ai suoi clienti, affermando che la rete stava “recuperando” dopo un problema che ha colpito i servizi broadband, 4G e 5G. I servizi 2G, come le chiamate vocali e l’SMS, sono risultati non influenzati. Molti utenti sui social media hanno lamentato difficoltà nel contattare il servizio clienti e nell’accedere al sito web e all’app di Vodafone.

I problemi sono iniziati nel pomeriggio e hanno portato a segnalazioni di “interruzioni totali” in varie aree. Un monitor di internet ha indicato una “interruzione nazionale” che ha impattato il traffico di rete. Clienti frustrati hanno dichiarato di dover ricorrere al Wi-Fi di caffè per connettersi, essendo impossibilitati a utilizzare i loro dati mobili o il broadband.

Le interruzioni hanno colpito anche utenti di altre compagnie come Voxi e Lebara, che utilizzano la rete di Vodafone. Gli esperti di telecomunicazioni hanno sottolineato che tali problemi possono risultare frustranti e la durata dell’interruzione rimane incerta. Vodafonedeve ancora fornire dettagli sulle cause della problematica, che si è ipotizzato possa derivare da un errore tecnico piuttosto che da attacchi informatici.