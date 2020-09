Online ovunque ad alta velocità senza rete fissa con un modem leggero ed economico. E’ la possibilità che Vodafone propone con il router mobile Wi-Fi, in grado di sostituire in modo comodo, economico e totalmente affidabile la linea tradizionale. Il router può essere utilizzato ovunque e non ha bisogno dell’alimentazione elettrica: niente presa, quindi. Il dispositivo permette inoltre di condividere la connessione con un ampio numero di dispositivi, fino a 10 in totale. Ciò significa che si possono utilizzare comodamente non solo smartphone, tablet e pc. Si può allargare la ‘rete’ anche a console e smart tv: è sufficiente che la batteria mobile del router sia carica e che la SIM dati Vodafone sia inserita correttamente.

