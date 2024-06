VOCOlinc Wallet Tracker, Slim 1.6mm Localizzatore Portafogli Compatibile con Dov’è (solo iOS), Smart Air Bluetooth Card Tag Trova Oggetto per Portafoglio/Bagaglio/Valigia/Borsa/Zaino/Bicicletta, Nero

(as of – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

VOCOlinc Tracciatore di Portafogli

VOCOlinc Tracciatore di Portafogli, Localizzatore Intelligente Bluetooth Localizzatore Oggetto Compatibile con Dov’è (solo iOS)

VOCOlinc Tracciatore di Portafogli

Cerca nelle Vicinanze

Il localizzatore del portafoglio VOCOlin rende più facile che mai trovare i tuoi oggetti persi.

Trova Lontano

Offre una funzione di tracciamento completa che ti aiuta a trovare le tue cose.

In Tutto il Mondo

Si collega a milioni di dispositivi iOS in tutto il mondo, monitoraggio completo

Proteggere la Privacy

Siate certi, la vostra privacy e sicurezza sono sempre protette

1 Cerca nelle Vicinanze 2 Trova Lontano 3 In Tutto il Mondo 4 Proteggere la Privacy

Avvisi lasciati

L’app è dotata di avvisi di ritardo e ti avvisa immediatamente

Funzione NFC

Contattaci con la funzione NFC che ti aiuterà a trovare i tuoi oggetti persi.

Impermeabile IP67

Dopo oltre 5.000 test, è impermeabile, antipioggia, resistente al freddo, resistente alle cadute,ecc

1 Avvisi lasciati 2 Funzione NFC 3 Impermeabile IP67 4 Facile da accoppiare

VOCOlinc Wallet Tracker

Esercitazione Sulla Connessione

Come utilizzare il tracker del portafoglio per collegare l’APP “Trova il mio” di iPhone

Ampiamente Usato

Il tracker per portafogli VOCOlinc non è solo pratico ma anche versatile. È ampiamente utilizzato per portafogli, etichette per bagagli, valigie, borse, passaporti e altro ancora.

Il wallet tracker VOCOlinc è compatibile con l’app Apple?

Sì, VOCOlinc è pienamente compatibile con l’app Apple ”Find My”.

Cos’è la rete Dov’è di Apple?

Consente di localizzare il VOCOlinc tramite la rete “Dov’è “, una rete di centinaia di milioni di dispositivi Apple che riconosce un dispositivo o un oggetto mancante nelle vicinanze e ne segnala la posizione.

Che cos’è ” Dov’è ” APP e gli utenti Android possono utilizzare VOCOlinc Smart Wallet Tracker Tag?

No, VOCOlinc Smart Wallet Tracker Tag supporta solo i dispositivi Apple, non quelli Android. Find My App è un’applicazione preinstallata sui dispositivi Apple. (Più di 500.000 oggetti vengono trovati ogni giorno tramite FIND MY.)

VOCOlinc Wallet Tracker Tag ha il GPS?

VOCOlinc non dispone di GPS. Segnala la sua posizione tramite Find My Network di Apple. Centinaia di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo vi aiutano a localizzarli.

Quale batteria utilizza VOCOlinc?

Il tracker a portafoglio utilizza una batteria a forma di moneta Li-MnO2 Thin Cell, che offre una lunga durata.

【Trova nelle Vicinanze】: con una portata fino a 200 piedi/60 m, il tracker portafoglio VOCOlinc garantisce il monitoraggio a distanza ultra lunga, rendendo più facile che mai trovare i tuoi oggetti smarriti. Quando il tracker del tuo portafoglio è nel raggio d’azione, utilizza l’app Dov’è o chiedi semplicemente assistenza a Siri per localizzare i tuoi articoli. L’altoparlante integrato emette un forte segnale acustico (80-100 dB) per guidarti direttamente ai tuoi oggetti.

【Trova lontano】: anche se il tuo oggetto con la nostra scheda di localizzazione Bluetooth viene smarrito al di fuori della portata del Bluetooth di 200 piedi/60 metri, puoi fare affidamento sulla rete Trova la mia. Questa rete si connette con milioni di dispositivi iOS in tutto il mondo, offrendo un’ampia funzionalità di tracciamento per aiutarti a trovare i tuoi effetti personali. (Stai tranquillo, la tua privacy e sicurezza sono sempre protette)

【Carta Tracker Portafoglio Ultrasottile】: La carta tracker portafoglio VOCOlinc vanta un design ultrasottile, misura solo 8,5 cm/3,34 pollici di lunghezza, 5,4 cm/2,12 pollici di larghezza e uno spessore impressionante di 0,16 cm/0,06 pollici. Con un peso di soli 12 g, è incredibilmente leggero e compatto, rendendolo adatto a vari oggetti come portafogli, valigie, zaini, valigie, computer e altro ancora. Rimani informato sulla posizione dei tuoi effetti personali, non importa dove si trovino.

【Avvisi di Oggetti Dimenticati】: non preoccuparti mai più di dimenticare i tuoi oggetti di valore con la nostra scheda di localizzazione bagagli abilitata Bluetooth. Dotata di avvisi di abbandono, l’app Dov’è ti avviserà immediatamente se il tuo oggetto si disconnette dal Bluetooth dei tuoi dispositivi iOS. Rimani un passo avanti e assicurati di non perdere mai traccia dei tuoi effetti personali.

【Funzione NFC Incorporata】: per migliorare la funzionalità di questo dispositivo, VOCOlinc Wallet Tracker include una funzione NFC incorporata. Aggiungendo le tue informazioni di contatto quando usi, quando hai perso i tuoi oggetti con la nostra carta Bluetooth Tracker, chiunque trovi gli oggetti smarriti con Wallet Tracker può semplicemente utilizzare NFC per accedere ai tuoi dati e mettersi in contatto con te, facilitando il recupero dei tuoi oggetti smarriti. elementi.

【Facile da Usare】: associare il Wallet Tracker VOCOlinc è un gioco da ragazzi. Basta aprire l’app Trova la mia e attivare il Bluetooth, toccare “Articoli”, seguito da “Aggiungi elemento”. Seleziona “Altro elemento supportato” e segui le istruzioni nell’app per completare il processo di abbinamento. Tieni presente che questo tracker del portafoglio è compatibile solo con dispositivi iOS, bot, non Android.

【Batteria Resistente all’acqua e di lunga durata IP67】: sei preoccupato per la durata della tag card per il tracciamento dei bagagli? Non esserlo. Il localizzatore di bagagli VOCOlinc è resistente all’acqua IP67, garantendo che il localizzatore di bagagli possa resistere alle sfide quotidiane. Inoltre, la batteria integrata garantisce un utilizzo di lunga durata, in grado di alimentare la carta tracker del portafoglio fino a 3 anni.

【Regali Ampiamente Usati e Perfetti】: Cerchi un regalo perfetto? Non guardare oltre. La nostra carta tracker per portafoglio è un ottimo regalo per Natale, compleanni, Ringraziamento o qualsiasi altra occasione speciale. Regala ai tuoi cari la tranquillità che deriva dal sapere che i loro averi sono al sicuro. Il nostro tracker del portafoglio non è solo pratico ma anche versatile. Può essere ampiamente utilizzato per portafogli, etichette per bagagli, valigie, borse, passaporti e altro.

【Compatibilità di Sistema】: la carta tracker portafoglio è compatibile con iOS solo, non supporta Android, Google System