Voci per la Palestina a Roccella Ionica

Martedì 23 dicembre, alle ore 19.00, presso l’Ex Convento dei Minimi di San Francesco di Paola a Roccella Ionica, si terrà l’evento “Voci per la Palestina, musica canto e poesia”, una serata di raccolta fondi a favore dell’associazione Vento di Terra Onlus. L’evento è patrocinato dal Comune di Roccella Ionica e sostenuto dall’Assessore alla Cultura Rossella Scherl, ed è proposto da Locride Artiva, un collettivo artistico nato con l’obiettivo di unire poesia, musica, teatro e arti visive come strumenti di impegno civile, solidarietà e promozione culturale.

Contribuiranno alla serata Maria Valentina Agostino, Maria Pia Battaglia, Nicola Comerci, Michela Commisso, Mafalda Gara, Marika Gatto, Omar Mrad, Tonino Palamara, Serena Sinopoli, Francesco Emanuele Capogreco, Reba Reitano, Manuela Valenti, Susanna Zema e Omar Suleiman come voce fuori campo, con la presentazione di Sonia Patti. Il coordinamento artistico è curato da Manuela Valenti, affiancata da Tonino Palamara e Sonia Patti.

L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera e tutto il ricavato sarà devoluto all’associazione Vento di Terra Onlus. Secondo Manuela Valenti, l’arte svolge un ruolo importante nella sensibilizzazione a cause importanti come la situazione di Gaza, e eventi come questi possono essere volano di aiuti per chi è in difficoltà.

Locride Artiva riunisce artisti, performer, musicisti, attori in collaborazione con il collettivo CSLP, che si impegna a sostenere la causa palestinese. L’intento del collettivo artistico è sostenere in futuro, oltre alla causa palestinese, qualsiasi realtà di disagio che necessita di sensibilizzazione e denuncia.