Voci giovanili in Umbria: un documentario inedito

Da StraNotizie
Voci giovanili in Umbria: un documentario inedito

Il film documentario “E se ora, lontano. Un’altra voce esiste” è stato girato in Umbria, ispirato al Decamerone di Boccaccio. Le riprese sono avvenute in una Pieve del XII secolo, ora sconsacrata e trasformata in residenza privata, dove un gruppo di giovani protagonisti ha vissuto con la troupe e i proprietari per dieci giorni.

Il regista Massimo Selis e la sceneggiatrice Belinda Bruni hanno condiviso alcuni retroscena riguardanti il progetto. Hanno selezionato giovani tra i 19 e i 25 anni per far emergere voci diverse da quelle comuni, che spesso raccontano una generazione fragile e ipertecnologizzata. La ricerca dei protagonisti è avvenuta tramite passaparola, permettendo ai giovani di esprimersi liberamente.

Il documentario affronta temi come la tecnologia, la ricerca di relazioni autentiche, l’impegno politico giovanile e la responsabilità sociale. Selis e Bruni hanno invitato i ragazzi a riflettere su argomenti di urgenza, ascoltando con attenzione le loro esperienze e sentimenti.

Sul set, hanno trovato sorprese positive, come l’armonia tra le generazioni e la creatività musicale dei giovani. Tuttavia, una delle maggiori sfide è stata far sentire a proprio agio i non attori davanti alla macchina da presa.

Il film si distingue perché mescola elementi di finzione e non è solo un’inchiesta sul mondo giovanile, ma una narrazione di una voce spesso ignorata. È in corso una campagna di crowdfunding per finanziare il progetto, considerato un’importante opportunità per l’arte indipendente.

Infine, il film è destinato al cinema, con un pre-accordo già in atto con una casa di distribuzione, ma mirano anche a trovare spazio in teatri e associazioni culturali.

