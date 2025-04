VOCE TRIENNALE: uno spazio innovativo per la musica e il suono

“Voce” è il nuovo spazio musicale della Triennale di Milano, inaugurato il 13 maggio 2025. La programmazione, continuativa e polifonica, abbraccerà diversi generi e linguaggi, interagendo con le arti visive, il design e l’architettura. Concebuto come laboratorio per le espressioni musicali contemporanee, “Voce” ospiterà concerti, performance e momenti di approfondimento. La direzione è affidata a Massimo Torrigiani, musicista e curatore, co-fondatore di Boiler Room Italia, che coordinerà un comitato curatoriale composto da esperti di vari settori.

Il progetto di “Voce” mira a considerare la musica come un dispositivo critico e culturale in grado di interpretare i mutamenti del presente, sfidando le barriere tra linguaggi artistici e dando spazio a pratiche sonore spesso marginalizzate. La programmazione musicale, coordinata da Damiano Gullì, presenterà artisti italiani e internazionali, emergenti e affermati, arricchendo la scena contemporanea.

“Voce” coinvolgerà numerosi contributor, tra cui All Things Live Italia, Fondazione Teatro alla Scala e Radio Raheem. Si svolgeranno eventi musicali ogni sera e, durante l’estate, il Giardino di Triennale offrirà concerti su due palchi esterni. Tra gli artisti in programma vi sono Boosta (16 maggio), The Raveonettes (29 maggio), La Niña (11 giugno), Christian Loffler (3 luglio) e Beth Gibbons (11 luglio), oltre a collaborazioni con Kappa Future Festival e Terraforma Exo.

Con “Voce”, la Triennale non è solo un museo, ma una piattaforma culturale che intercetta e trasforma i segni del tempo in esperienze condivise, valorizzando le differenze e integrando la musica nelle istituzioni artistiche italiane.