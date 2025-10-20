14.4 C
Spettacolo

Voce e Musica a Castel Bolognese: Un Concerto da Vivere

Venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 21.00, il Cinema Teatro Moderno di Castel Bolognese presenterà “Attendere, prego – Playlist pratica per sopravvivere all’estinzione vocale”, un evento unico organizzato dal gruppo Loading in collaborazione con l’Associazione L. Varoli.

Lo spettacolo offre un viaggio sonoro e poetico incentrato sulla voce, intesa non solo come strumento musicale, ma anche come simbolo di comunicazione, presenza e identità. I musicisti di Loading, con il loro approccio creativo e sperimentale, coinvolgeranno il pubblico in un’esperienza in cui parole e suoni si uniranno in una “playlist” dal vivo, piena di suggestioni e ritmo.

L’ingresso sarà a offerta libera e si consiglia di prenotare tramite WhatsApp al numero 389 1797455, fornendo nome, cognome e numero dei posti richiesti. Questo è un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica dal vivo e delle contaminazioni tra arte, pensiero e performance, nel cuore di Castel Bolognese.

