Voce alle Notti Magiche: Un’Icona Eterna

Bruno Pizzul, storico giornalista e commentatore sportivo italiano, è venuto a mancare all’età di 86 anni all’ospedale di Gorizia. La sua carriera nel giornalismo sportivo è stata caratterizzata da una voce unica e da un talento indiscusso, che lo ha reso un’icona del calcio italiano. Ha commentato le partite della nazionale italiana dal 1986 al 2002, inclusi cinque campionati del mondo e quattro campionati europei, concludendo la sua carriera con una telecronaca amichevole tra Italia e Slovenia nel 2002.

Tra i numerosi omaggi ricevuti, anche Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha voluto ricordarlo come “la voce storica del calcio italiano”. Meloni ha sottolineato come Pizzul sia stato la voce delle “notti magiche” del mondiale di Italia ’90, un periodo memorabile per tutti gli italiani, durante il quale ha commentato momenti indimenticabili come i gol di Salvatore Schillaci e le parate di Walter Zenga.

La politica e il mondo del giornalismo hanno celebrato la sua professionalità, passione e la sua capacità di avvicinarsi al cuore della gente, descrivendolo come un “grande compagno d’avventure”. Meloni ha concluso la sua commemorazione affermando che Pizzul rappresenta un pezzo di storia dello sport, una voce che rimarrà sempre nei cuori degli italiani. La sua autenticità e unicità nel raccontare il calcio hanno lasciato un’impronta indelebile, rendendolo uno dei più grandi maestri della cronaca sportiva italiana.