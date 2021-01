Sono un giovane medico di Medicina Generale trentatreenne che ha ottenuto da poco più di un anno la convenzione medica nella periferia maceratese, regione Marche.

Siamo nel pieno della seconda ondata della pandemia, che infuria con una violenza addirittura maggiore di quella di maarzo e aprile, dopo essere passati per l’occhio del ciclone di quest’estate; una calma apparente in cui una classe politica tristemente colpevole non ha approntato nessun intervento di rilievo.

A differenza della prima ondata, ora ci troviamo di fronte ad un intero inverno da superare, con un’epidemia influenzale che ancora deve affacciarsi alle porte.

In questo clima, emerge chiaro un pesante attacco alla “medicina di famigllia”, per motivi che francamente non riesco a spiegarmi. Troppo spesso infatti in questi giorni ho sentito in tv o letto sulla carta stampata commenti poco lusinghieri nei riguardi della nostra categoria, con una certa trasversalità.

Di che cosa siamo accusati

Le accuse sono grossomodo sempre le stesse: saremmo incapaci a prenderci cura dei pazienti, irreperibili al telefono, latitanti e vigliacchi quando si parla di visite ambulatoriali e domiciliari. Nella stragrande maggioranza dei casi alle considerazioni dei giornalisti o dei moderatori fanno seguito le parole di specialisti ospedalieri o di esperti che dopo aver rimarcato, in maniera sacrosanta, la grande difficoltà delle terapie intensive, dei reparti ospedalieri, delle degenze, pungolano il territorio sottolineandone l’inadeguatezza e accondiscendendo, più o meno velatamente, alle critiche già mosse. Nella quasi totalità dei casi inoltre il contraddittorio dei medici di Medicina Generale è assente.

Dateci modo di parlare al grande pubblico

Si rende necessario a questo punto chiarire alcune questioni essenziali: che i MMG vanno coinvolti nelle discussioni televisive e non, nelle tavole rotonde, nelle stesure di protocolli terapeutici e in tutte le attività che concernono la cura e l’arte medica extraospedaliere; inoltre che la medicina e l’assistenza territoriale sono state prosciugate delle loro forze nel corso degli anni e si sono trovate ad affrontare un’emergenza inaudita con un organico assolutamente inadeguato, lottando con le poche armi spuntate a disposizione; Infine che va presa coscienza del progressivo allontanamento dell’istituzione “ospedale”, roccaforte del sapere e anche del potere della scienza medica, rispetto a quella periferia che è il territorio, finito su di un piano ancillare. La mano destra non sa cosa fa quella sinistra, nella pratica, a detrimento della salute dei pazienti.

Diversità e indipendenza

Ad amplificare questo problema vi è sicuramente la grande eterogeneità della categoria dei MMG, che si declina in maniera diversa a seconda delle varie realtà regionali, provinciali, territoriali e che è formata da liberi professionisti convenzionati con il SSN; alcuni di essi esercitano solo la professione di MMG, altri svolgono in aggiunta attività in libera professione. Va da sé che obiettivi, convenienze, vantaggi e svantaggi possono a volte cozzare e costituire un ostacolo. La diversità e l’indipendenza di tutti noi sono la croce e la delizia della professione e sicuramente rappresentano un punto di partenza per un’autoanalisi, che prevede anche dei sacrosanti mea culpa da recitare.

Potranno anche esserci, in un quadro così composito, colleghi poco attenti o disponibili; di una cosa sono assolutamente certo però: la stragrande maggioranza di noi assolve ai propri compiti con abnegazione; una quantità di incombenze cliniche e burocratiche già immane e che in questo periodo si è fatta particolarmente difficile da gestire. Siamo infatti impiegati nelle visite ambulatoriali, preoccupandoci di mantenere il distanziamento e le norme igieniche fondamentali.

I nostri assistiti, l’emergenza Covid e le certificazioni

Assistiamo a domicilio le persone affette da patologie croniche, polimorbidità, acuzie o condizione di intrasportabilità, per le quali la terapia non è solo quella che prescriviamo, ma anche la nostra stessa presenza nell’ambito del rassicurante ambiente domestico. Anche ora, nel periodo pandemico, la nostra attività domiciliare continua; a volte persino nei casi dubbi e sospetti per COVID-19 quando il prezioso aiuto delle USCA non è disponibile o tarderebbe, bardati di DPI spesso inadeguati e comprati autonomamente. Lo facciamo da soli, senza aiuto per vestizione, svestizione e sanificazione del mezzo con cui ci spostiamo; perché nel bene e nel male, lavoriamo da sempre in solitaria. Gestiamo un’enorme quantità di chiamate e messaggi, fatta di richieste urgenti ma anche di semplice necessità di rassicurazioni e informazioni. Ci dobbiamo occupare di prescrivere farmaci e terapie, richieste di visite e prestazioni diagnostiche che vanno filtrate, con la progressiva decurtazione dell’offerta ospedaliera causata da COVID-19.

A tutto questo si aggiunge l’attività di certificazione INPS, INAIL, di invalidità civile e privata. In questo particolare momento quest’ultima incombenza è cresciuta a dismisura occupando una grossa fetta della giornata lavorativa. Le attività di tracciamento e informazione su esecuzione dei tamponi e sul loro esito, così come la comunicazione dei provvedimenti di quarantena, dei relativi codici per le certificazioni INPS e delle liberatorie da isolamento, teoricamente in carico al SISP, ci sono state riversate addosso a causa del collasso dell’intero sistema.

Medici di base

I tamponi nasofaringei e gli orari senza fine

Tutt’ora, nella provincia e nella zona dove opero, siamo le uniche figure alle quali i nostri pazienti possono riferirsi per conoscere l’esito delle proprie prestazioni diagnostiche; dalle analisi ematiche per passare ai referti di esami fino ai tamponi nasofaringei. Va da sé che anche il sabato e la domenica sono diventate giornate lavorative in piena regola, nelle quali sbrighiamo incombenze burocratiche arretrate, rispondiamo al telefono e notifichiamo il responso dei tamponi ai pazienti che sono comprensibilmente in ansia. Si lavora incessantemente dalle otto alle venti, con reperibilità e contattabilità telefonica pressoché continue. Da alcuni giorni con il nuovo Accordo Collettivo Nazionale siamo protagonisti anche dell’esecuzione dei tamponi nasofaringei rapidi ai nostri pazienti , nonostante le polemiche riguardanti le modalità di esecuzione. Oltre che su queste ultime, nutro alcuni dubbi anche sui tempi da dedicare a queste prestazioni, vista la già enorme quantità di lavoro che dobbiamo metabolizzare. Mi chiedo in particolare se sia corretto togliere tempo alle attività di diagnosi, terapia e cura proprie dei MMG per far loro svolgere un compito di solito demandato a personale infermieristico o paramedico. Nel caso qualcuno di noi si ammali di COVID-19, non ci sono tutele INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale in caso di complicanze. Non abbiamo inoltre diritto alla malattia e nel caso non si possa lavorare, dobbiamo cercare l’aiuto dei colleghi che ci coprano o trovare un medico sostituto che vicari la nostra funzione, a nostre spese. Cosa assolutamente non scontata, soprattutto in questo periodo.

I colleghi morti per il Covid

Se questo resoconto delle tipiche giornate lavorative di un MMG non dovesse bastare a far cambiare idea sul nostro conto ai molti colleghi specialisti ospedalieri e cittadini che ci puntano il dito contro, posso aggiungere pochi e inoppugnabili dati; su un totale di 202 colleghi tristemente deceduti per COVID-19 dall’inizio della pandemia, che comprende tutte le branche mediche, un terzo dei morti sono MMG. Se prendiamo in considerazione solo quelli della seconda ondata, i Medici di Famiglia rappresentano circa la metà del totale.

Da alcuni giorni mi chiedo incessantemente il perché di questi continui attacchi dei media, del mondo accademico-ospedaliero e dell’opinione pubblica in generale. Mi risulta difficile capire se è lo zeitgeist ad aver influenzato i mass media o viceversa. Appare chiara però la volontà di esautorare la

Medicina Generale

Lewis Carrol faceva asserire alla sua Regina Rossa che è necessario correre al massimo delle proprie possibilità per poter conservare il proprio posto nel mondo. Un modo interessante di considerare l’evoluzione e la lotta per la sopravvivenza. Per noi MMG invece questo meccanismo assume i toni perversi di una contrattazione che è un gioco a perdere, un continuo abbrutimento che porta alla burocratizzazione e al demansionamento. Sembriamo arrivati ad una sorta di Cretacico della Medicina Generale, nel quale rappresentiamo dei fossili viventi, pronti per essere spazzati via dalla nostra nicchia evolutiva. Intendo lottare contro questa prospettiva perché ho creduto profondamente nel percorso professionale che ho scelto, preferendolo a quello specialistico al termine del percorso universitario. La figura del MMG può davvero fare la differenza, non solo nella Medicina di oggi, ma anche in quella del futuro.

Apprezzo sinceramente la vostra sensibilità nel dare voce ai Medici di Famiglia attraverso uno spazio dedicato. Spero di poter dare il mio contributo.

*Giacomo Anitori, MMG a Tolentino (MC), ASUR Marche AV3