VNE, EnVent avvia copertura con Outperform e TP a 5,77 euro

– EnVent Italia SIM ha iniziato la copertura sul titolo VNE, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della gestione dei pagamenti automatici. Il prezzo obiettivo è stato fissato a 5,77 euro per azione per un potenziale upside di circa il 28%, mentre il giudizio sul titolo è “Outperform“. La società si è quotata il 2 agosto 2023 con un prezzo di collocamento pari a 4,08 euro per azione.

Gli analisti evidenziano che VNE è un produttore specializzato nel settore, con un’ottima reputazione per la qualità del servizio in un’arena altamente frammentata. “Vediamo spazio per la crescita, poiché le dimensioni del mercato e la mancanza di copertura implicano infinite opportunità guidate dalla tendenza all’automazione”, si legge nella ricerca. Il focus VNE sul settore, il portafoglio prodotti, la capability del servizio e la market reach saranno fattori chiave per soddisfare la crescente domanda.

EnVent stima che VNE chiudere il 2023 con ricavi pari a 18,5 milioni di euro rispetto ai 15,2 milioni del 2022, un EBITDA di 3,2 milioni di euro vs 2,3 milioni nel 2022 e un utile netto di 0,8 milioni di euro vs 0 milioni nel 2022. Nel 2024 i dati dovrebbero passare, rispettivamente, a 23,3 milioni di euro, 5 milioni di euro e 1,6 milioni di euro.