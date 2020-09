Domenica notte da New York sono andati in onda in tutto il mondo gli MTV VMA 2020. Negli ultimi 5 anni gli ascolti dello storico show musicale stanno crollando a vista d’occhio, ma per questa edizione – nonostante l’emergenza Covid che ha stravolto l’evento – le cose si sono stabilizzate. I Video Music Awards 2019 hanno ottenuto 6,8 milioni di spettatori calcolando gli 11 canali tv e le piattaforme in cui sono stati trasmessi, mentre questa volta a guardare Maluma, Gaga e i BTS erano in 6,4 milioni su ben 13 canali (MTV, The CW, Pop Channel, VH1, Comedy Central, Nick At Night, TV Land, MTV2, Logo, Paramount Network, BET, BET Her, CMT). Un lieve calo del 5% rispetto ad agosto 2019.

Un risultato non brillante, ma MTV comunica che la rivincita c’è stata sul web, perché questa edizione sui social ha fatto il botto. I VMA sono stati il secondo evento più chiacchierato del 2020 dopo il Super Bowl (con solo il 7% di differenza). I Video Music Awards di quest’anno hanno generato una bomba social della portata di 41,1 milioni di interazioni, un risultato ottimo che compensa il mezzo flop in tv. E diciamolo chiaro: il botto sui social è arrivato grazie ai BTS, ad Ariana Grande e Lady Gaga!

MTV VMA: gli ascolti degli ultimi anni.

2007 – 7,8 milioni

2008 – 8,4 milioni

2009 – 8,9 milioni

2010 – 11,4 milioni

2011 – 12,4 milioni

2012 – 6,1 milioni

2013 – 10 milioni

2014 – 8,3 milioni

2015 – 9,8 milioni

2016 – 6,5 milioni

2017 – 5,4 milioni

2018 – 5,2 milioni

2019 – 4,9 milioni (6,8 milioni calcolando tutte le piattaforme e i canali)

The 2020 #VMAs saw a total viewership of 6.4 million, only a 5% decrease from last year’s 6.8 million. Social media, however, delivered a whopping 41.1 million impressions, only 7% behind the 2020 SuperBowl. pic.twitter.com/ueHaZAfQm1 — Smilervoticat (@smilervoticat) August 31, 2020

The CW ratings for the #VMAs: 8:00pm – Viewers: 730,000

8:30pm – Viewers: 701,000

9:00pm – Viewers: 838,000 (when Lady Gaga performed)

9:30pm – Viewers: 763,000 pic.twitter.com/TQzaIsA80B — Gaga Media ⚔️〄 (@GagaMediaDotNet) August 31, 2020