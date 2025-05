Vlahovic torna in gruppo, Koopmeiners ancora assente

Dusan Vlahovic sta avvicinandosi al rientro in campo dopo aver saltato le ultime due partite di campionato contro Monza e Bologna a causa di un infortunio. Era in dubbio anche per il big match contro la Lazio, programmato per sabato alle 18. Tuttavia, durante l’allenamento di oggi, ha ripreso a lavorare con il gruppo dopo vari giorni di attività differenziata. Si prevede che potrebbe essere a disposizione per la partita all’Olimpico, anche se probabilmente entrerà solo a partita in corso. Il favorito per partire titolare rimane Kolo Muani.

Nel frattempo, Teun Koopmeiners continua a seguire un programma di allenamento differenziato e rischia di mancare la quarta partita consecutiva. Anche altri giocatori, come Cambiaso e Kelly, stanno seguendo un programma simile. Gatti, pur essendo a parte, potrebbe comunque essere recuperato per sedersi in panchina.

Le ultime notizie indicano quindi un potenziale recupero per Vlahovic, che potrebbe dare anche solo un contributo limitato in un incontro cruciale per la sua squadra. La situazione degli infortunati continue a essere monitorata, ma l’allenatore spera di avere a disposizione almeno alcuni dei suoi giocatori chiave per affrontare la Lazio.