Vladimir Luxuria questa settimana è stata intervistata dal Corriere della Sera dove ha potuto parlare degli anni bui del periodo scolastico.

“Erano tempi durissimi, sono nata a metà degli anni Sessanta. A scuola mi scrivevano “ricchione” sui libri. Mi facevano la pipì nelle scarpe quando me le toglievo per cambiarmele con quelle da ginnastica. Mi davano spinte, mi tiravano oggetti. Quando avevo diciassette anni un gruppo di ragazzi mi ha anche inseguito con le spranghe. Ma mai ho avuto così tanta paura come una sera a Praga: avevo ventiquattro anni e sembravo una donna ormai”. [Racconta l’episodio: era in un locale e un tizio iniziò a corteggiarla e lei gli diede spago, fino a finire insieme in una camera d’albergo, ndr] “Quando lui ha capito che non avevo la vagina l’ho visto trasformarsi in un assassino. Mi ha sferrato un pugno che ha provocato una crepa nel muro. Se non mi fossi spostata sarei morta”.