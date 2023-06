Vladimir Luxuria svela come dovrebbe essere la nuova edizione de L’Isola dei Famosi e bacchetta Cristina Scuccia

Una nuova edizione de L’Isola dei Famosi, al momento, è tutt’altro che immaginabile, ma Vladimir Luxuria – fra le pagine di Vanity Fair – ha comunque voluto dire la sua.

Come già sappiamo il contratto fra Mediaset e il reality di sopravvivenza è terminato e al momento non abbiamo notizie in merito a un ipotetico rinnovo. Considerando gli ascolti, però, è plausibile che Pier Silvio Berlusconi lo metta in stand by (almeno per un anno) per poter realizzare La Talpa.

“Al di là di tutto, credo che il programma [L’Isola dei Famosi, ndr] dovrebbe tornare alla vecchia formula, con i vip e i nip. È il risultato di Luca, che ha vinto il televoto contro Pamela, Cristina e Andrea Lo Cicero, a dircelo” – ha dichiarato Vladimir Luxuria – “Come la prossima edizione del Grande Fratello, quindi. Anche perché poi i nip, dopo due settimane sotto i riflettori, diventano vip”.

Vladimir Luxuria bacchetta Cristina Scuccia

Nel corso della stessa intervista l’opinionista ha criticato anche Cristina Scuccia per che per quattro puntate ha parlato della persona di cui sarebbe innamorata, senza però svelare mai la sua identità.

“Cosa non ha funzionato del percorso di Cristina Scuccia? Tirare troppo per le lunghe la storia con la ”persona”. Se vuoi mantenere un riserbo su qualcosa di intimo, non ne parli più. Insistere rende pubblica una curiosità eccessiva: se hai deciso di fare trenta, fai trentuno. E poi nelle ultime puntate era un po’ spenta, nonostante sia stata coraggiosa. Sentiva il peso della responsabilità di rappresentare una comunità religiosa esattamente come io, alla mia Isola, sentivo il peso di rappresentare la comunità LGBT+. Che consiglio le darei? Viversi l’amore e accoglierlo senza vergogna. Bisogna vergognarsi di odiare, mai di amare. In più le auguro una grande carriera musicale, perché ha una voce bellissima”.

Cristina Scuccia ha detto che farà il nome di questa persona quando sarà sicura, ovvero nel salotto di Silvia Toffanin sicuro al 100%.