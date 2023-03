Vladimir Luxuria sulle voci di liti tra Ilary e Alvin: “Si punzecchiano molto”

Manca un mese all’inizio de L’Isola dei Famosi e in queste settimane sono circolati diversi rumor sulla conduttrice e (l’ex?) inviato. Secondo i pettegolezzi riportati da Di Più Alvin e Ilary avrebbero discusso e la loro amicizia sarebbe da tempo archiviata. A smentite queste voci è arrivata Vladimir Luxuria, che in un’intervista rilasciata al settimanale Mio ha bollato le indiscrezioni come ‘sciocchezze’: “Ma no dai sono tutte stupidaggini! Penso che Ilary e Alvin si stimino tantissimo. Si punzecchiano molto ed è divertente così“. Una cosa però è certa: ancora non è stato ufficializzato chi sarà l’inviato della nuova edizione del reality.

Vladimir Luxuria sul nuovo fidanzato di Ilary.

L’opinionista de L’Isola ha anche parlato di Bastian, il partner della Blasi. Luxuria a Mio ha rivelato che spesso si diverte con la Blasi e le manda dei messaggi in tedesco: “Il nuovo compagno di Ilary Blasi? La cosa mi diverte molto, perché prendo in giro Ilary inviandole i messaggi in tedesco e lei se la ride. – ha continuato Vladimir Luxuria – Bastian è bello? Perché Ilary forse non lo è? Bastian più bello di Francesco Totti? Ogni uomo ha il suo fascino!“. Bastian a parte, quest’anno accanto a Vlady non ci sarà più Nicola Savino (che adesso lavora a Tv 8), ma Enrico Papi.

Isola dei Famosi 2023, il cast.

Ormai on line è stato spoilerato quasi interamente il cast della nuova edizione de L’Isola. In Honduras vedremo Cecchi Paone e il fidanzato, l’ex Suor Cristina, ma anche le gemelle Elga e Serena Enardu e da loro due mi aspetto moltissimo.

Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini

Cristina Scuccia (ex suora e vincitrice di The Voice)

Pamela Camassa (showgirl)

Marco Mazzoli (conduttore radiofonico)

Paolo Noise (conduttore radiofonico)

Gianmarco Onestini (influencer e concorrente di reality)

Helena Prestes (modella e influencer)

Fiore Argento (attrice)

Elga e Serena Enardu (influencer ed ex volti di Uomini e Donne)

Claudia Motta (modella e showgirl)

Christopher Leoni (attore)

Gian Maria Sainato (influencer)

Giulia Salemi (tiktoker e influencer)