Vladimir Luxuria su Danilo Zanvit Stecher: “È il mio fidanzato? Faccio chiarezza”

Nel novembre 2023, Vladimir Luxuria ha rivelato di essere innamorata e fidanzata con Danilo Zanzit Stecher durante un’apparizione a Verissimo. Pochi giorni dopo, a Pomeriggio 5, ha confermato la relazione, spiegando che la loro amicizia si era evoluta in qualcosa di più speciale, pur mantenendo una certa ambiguità: “Ho la sindrome del soffocamento” ha affermato, sottolineando il bisogno di libertà e definendola amicizia speciale. In un’intervista al settimanale Nuovo, ha chiarito che la loro relazione era aperta, implicando che entrambi cercavano di mantenere spazi di libertà, ma ammettendo anche di essere legati e gelosi l’uno dell’altro. Luxuria ha enfatizzato l’importanza dell’attrazione intellettuale e il fatto che la loro connessione andasse oltre la mera fisicità. Ha parlato positivamente di Danilo, considerandolo una persona con cui condivide profondità e cultura.

Tuttavia, in un’intervista da Caterina Balivo, ha rivelato che la loro storia era finita, affermando che Danilo era solo un amico. Ha spiegato che l’amicizia può essere una forma d’amore, ma ha voluto chiarire la sua posizione per non ostacolare potenziali nuovi interessi romantici. Ha espresso gratitudine per aver conosciuto Danilo, ma ha ribadito di essere single e “super accessoriata”. Con queste dichiarazioni, Luxuria ha confermato di essere tornata in cerca d’amore, mentre anche Danilo sembrerebbe essere in una situazione simile.