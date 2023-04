Vladimir Luxuria su Cristina Scuccia: “Altri motivi per cui ha lasciato il velo”

Vladimir Luxuria ieri, nel giorno dell’Anniversario della Liberazione, è stata ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Fra gli argomenti trattati in trasmissione anche L’Isola dei Famosi e nel dettaglio Cristina Scuccia e la sua amicizia con Helena Prestes.

“Mi piace molto Cristina, è il personaggio con la quale mi identifico di più dato che tutte e due abbiamo preso i voti. Io in Parlamento, lei in Convento. Siamo due ex!” – ha esordito Vladimir Luxuria ironizzando – “Lei è un personaggio molto forte, mi piace molto e secondo me ancora non si è lasciata andare completamente, ha ancora il freno a mano. Questo perché sente di avere una responsabilità anche di rappresentanza della fede”.

L’opinionista ha poi aggiunto che, secondo lei, Cristina Scuccia svelerà anche altri motivi per cui si è tolta il velo. Motivi che ad oggi il pubblico italiano non saprebbe. “Credo che dovrà dire ancora altri motivi per cui ha lasciato il velo, quindi secondo me dirà altri motivi rispetto a quelli che noi già conosciamo. E qui mi sto zitta“.

Vladimir Luxuria sa qualcosa su Cristina Scuccia che noi non sappiamo?

Luxuria non ha ovviamente alluso a niente, ma è già esploso il toto-motivo. Che sia quello riportato dalla giornalista Grazia Sambruna su MowMag che ha parlato di papabile coming out? “C’è aria di coming out“, spiffera la nostra fonte gossippara anonima (ma ben infilata nel mondo dello spettacolo). Anzi, “Il fatto che le piacciano le donne è una cosa che nell’ambiente si sa da anni oramai“. Ah”.

Nel dubbio non sarebbe la prima: nel 2017 ha approfittato de L’Isola dei Famosi e del mare dell’Honduras anche Eva Grimaldi per fare coming out e annunciare all’Italia della sua relazione con Imma Battaglia. Cosa non fatta invece né da Marco Carta né da Valerio Scanu, che hanno preferito fare coming out in un secondo momento della loro vita. Il primo a Domenica Live da Barbara d’Urso, il secondo in maniera indiretta tramite una storia su Instagram annunciando il suo matrimonio col compagno.