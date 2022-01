Vladimir Luxuria non ha mai nascosto di non aver completato la transizione, anche se ha sempre specificato che potrebbe farlo in futuro. In una nuova intervista concessa a Libero, l’attivista LGBTQ (che ha rischiato di morire) ha spiegato come mai fino ad oggi non si è operata.

“Come mai non ho voluto fare il passo decisivo? Sì è vero che ho detto “adeguo la mia esteriorità alla mia intimità”. Il fatto è che l’anestesia mi terrorizza. Anche se poi è vero: mi sono rifatta naso, labbra e davanzale in una botta sola. E, a dire il vero, attiravo l’attenzione degli uomini più come trans. La transizione richiede vari fasi: avendo piena proprietà del corpo si può fermare in qualsiasi momento. Ma anche andare avanti; non è detto che non cambi del tutto e mi operi. La pensava così anche Eva Robin’s”.

Al Municipio di San Francisco dove venne assassinato il Consigliere comunale e attivista Lgbtqi + Harvey Milk nel luogo in cui venne assassinato il 27 novembre 1978

Un monumento lo ricorda #SanFrancisco #harveymilk pic.twitter.com/OQLYVuCPQ0 — vladimir luxuria (@vladiluxuria) December 29, 2021

Vladimir Luxuria parla dei Pride.

La nostra icona ha anche risposto al giornalista di Libero, che si è chiesto se gli eccessi dei Pride possano nuocere alla battaglia sui diritti civili (ancora con questa storia?).

“Al Pride non si deve mica andare vestiti come a una riunione della Cgil. L’idea era quella del “voi fate finta di non accorgevi di noi? E allora noi ci facciamo notare il più possibile”. Non sono mai stata ad un Gay Pride funereo se non in Russia; lì niente paillettes, sembravamo tutti becchini. Ma ci menarono lo stesso. E una volta, se solo qualcuno parlava di figlio matrimonio gli sputavano in un occhio; fino agli anni 70 gli happening finivano con un “incontro collettivo”. Oggi sembrano riunioni di condominio, con bambini, famiglie Arcobaleno. Senza contare che il Pride conviene a tutti. A Roma nel 2000 i soldi arrivarono da lì, più che dal Giubileo: i pellegrini se la cavavano con un panino. Gli omo sono pink money, flussi di denaro che girano”.

