Vladimir Luxuria non è soltanto una vera attivista LGBT, una donna che crede davvero nelle battaglie che combatte, ma anche una persona riconoscente e per questo ha voluto ringraziare Barbara d’Urso. In un’intervista rilasciata a Mio l’ex parlamentare ha nominato Barbara d’Urso, perché se ha lavorato nel periodo di lockdown è stato soltanto grazie a lei.

“Io devo ringraziare Barbara, perché durante il periodo del lockdown più aspro ho continuato a lavorare grazie a lei. In quei giorni mi ha sempre chiamata e voluta. Quindi non posso che parlare bene di lei. Se Barbara farà soltanto Pomeriggio 5 quest’anno? Non è detto che non faccia altro. Siamo solo all’inizio”.

“Bello vedere quanti eterosessuali pensano che i diritti dei gay siano anche diritti loro” A #Pomeriggio5, Vladimir Luxuria appoggia il gesto e il discorso di @Fedez durante il concerto del Primo Maggio pic.twitter.com/2QwvTWqpCW — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 3, 2021

Vladimir Luxuria apre al Grande Fratello Vip.

Luxuria è stata opinionista di diverse edizione del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi. Nel 2019 Vladimir è anche entrata nella casa come guest star dell’ultimo GF condotto da Barbara d’Urso. Il giornalista di Mio però ha chiesto all’attivista se parteciperebbe mai al GF Vip di Alfonso Signorini.

“Se mi proponessero di partecipare al Grande Fratello Vip accetterei? Sì certo, se in quel momento non avessi altro da fare, lo farei.

Alfonso cosa stiamo aspettando? Visto che ormai è quasi certo che il GF Vip si allungherà fino a febbraio, direi che l’entrata di Vladimir Luxuria a novembre potrebbe essere un regalo gradito per tutti gli spettatori.