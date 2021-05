L’anno scorso Vladimir Luxuria ha bacchettato Fedez per una parte del testo del brano ‘Le Feste di Pablo’: “Nel brano di Fedez e Cara ‘Le feste di Pablo’ si allude alle trans ‘Pablo sei un pacco, tipo tipa con la sorpresa’: è vero, noi trans sappiamo sorprendervi con la nostra umanità per coloro che hanno la sensibilità artistica di raccontarci come fece De André e non di denigrarci“.

Oggi Vlady su Twitter ha fatto sapere che Fedez l’ha chiamata, ma la telefonata non è andata benissimo, visto che lei non credeva fosse davvero mr Ferragnez: “Una sera mi ha telefonato Fedez ero incerta se fosse uno scherzo radiofonico di un imitatore (già successo) e allora ho risposto con freddezza. Ho saputo che era proprio lui. So che ci è rimasto male e mi dispiace. Giuro che anche se mi chiamasse la regina Elisabetta le crederò! Come mai mi ha telefonato? Era a riguardo di una polemica su una sua canzone. Non posso richiamarlo perché non ho memorizzato il numero“.

Proprio in merito alla polemica su ‘Le Feste di Pablo’, Fedez a settembre ha invitato Carly per parlare di transessualità. Quello che mi piace di questo ragazzo è che se fa uno scivolone è sempre pronto a mettersi in discussione e soprattutto non si ferma a delle facili scuse, ma cerca di capire dove e perché ha sbagliato.

Fedez, la parte di testo contestata da Vladimir Luxuria.

“Mi dà una busta che non pesa, tipo quella della spesa

Pablo sei un pacco, tipo tipa con la sorpresa

Per quanto la vita può creare vari traumi”.