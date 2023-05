Vladimir Luxuria fiume in piena su L’Isola: screzi Blasi Papi e Asia possibile naufraga

Prima i rumor su presunte liti tra Ilary e Alvin e poi screzi tra la Blasi ed Enrico Papi, anche di questo ha parlato Vladimir Luxuria in un’intervista concessa a Casa Chi. L’opinionista ha detto di non aver notato nulla di strano.

L’uscita di Nathaly Caldonazzo. Lei è un personaggio molto forte, noi non dobbiamo annoiarci. Con le sue litigate ha messo molto pepe nelle prime puntate. Anche con me ha avuto qualcosa. All’inizio l’avevo difesa, poi quando ho criticato la mancanza di solidarietà nel suo gruppo lei ha sfoderato un’aggressività. Però dopo la nomination l’hop vista moscia. Spero che trovi la forza sull’isola in solitaria. Non ho nulla di personale con lei. Mi pare sia molto suscettibile ai commenti di noi opinionisti. Chi è la mia preferita tra quelli in nomination? Cristina, lei è fondamentale per L’Isola. Adesso tra i tre preferirei uscisse Christopher”.

“Come vedo la loro relazione? Prima dell’inizio de L’Isola sentivo dire che c’erano screzi tra Ilary e Alvin. Quindi Enrico papi è così straripante, ma tutta questa idea che siano ai ferri corti non la vedo. Poi bisognerebbe chiedere ai diretti interessati. Se sostituiranno Papi con Bastian? No, quello è stato Totti che ha subito la sostituzione.

“Se dopo aver fatto l’ospite potrebbe fare la naufraga? Secondo te non hanno mai proposto ad Asia di fare la naufraga? Sono varie edizioni che lo fanno. Lei ha accettato di stare solo una notte per sua sorella. – ha continuato Vladimir – Però il suo cameo è stato bello e prezioso. Poi hanno raccontato anche della loro sorella che è venuta a mancare. Io mi aspettavo di vederla difendere Fiore a spada tratta contro Helena. Invece Asia ha detto che non essendo una concorrente non può entrare a gamba testa.

Adesso invece vorrei pungolare Luca, il nip che è entrato in gioco, il ‘chi è?’. Poi anche i Jalisse, perché sono molto corretti, però sono abbastanza non pervenuti e anche Pamela. Io ogni tanto mi scordo che lei c’è. Se farei l’opinionista dall’Honduras? Sto così bene dallo studio che direi che vorrei continuare così ancora a lungo. Resto qui a Cologno Monzese per adesso”.