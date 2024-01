Vladimir Luxuria: “Ecco perché non mi sono operata”

La scelta delle persone transgender di sottoporsi all’operazione di riassegnazione degli organi g3nitali è una decisione altamente personale che cambia da individuo a individuo e nessuno dovrebbe avere il diritto di giudicare. Anche la scelta di dichiararlo è una decisione personale e se alcune persone trans preferiscono omettere, Vladimir Luxuria ne ha parlato tranquillamente fra le pagine del Corriere della Sera.

Una decisione personale che va rispettata, così come va rispettato il suo nuovo amore per Danilo Zanvit Stecher.

“Con lui siamo una coppia aperta non praticante, nel senso che ci piace pensare che potremmo avere altre storie, ma non le abbiamo. Danilo Zanvit Stecher lavora in un’associazione che si occupa di recupero dei tossicodipendenti. Nel 2009 mi chiamò a Bolzano per una fiaccolata contro l’omofobia. Nata come affinità elettiva, la relazione vera è iniziata quasi due anni fa. Non lo voglio chiamare fidanzamento. Se è omosessuale o eterosessuale? Omosessuale non integralista. Infatti è attratto da me, che sono transgender. Se sono innamorata? Trovo che sia una forma di amore. Ci vediamo tutti i mesi: mi manca quando non c’è, mi fa piacere quando c’è. Siamo complementari, ha senso pratico. Ha trentasette anni, ma ne dimostra meno. Allora mi tocca fare i trattamenti laser sul viso per compensare il gap”.