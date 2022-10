Vladimir Luxuria contro Elenoire Ferruzzi difende Daniele Dal Moro

Dopo il palo di Luca Salatino, Elenoire Ferruzzi si è avvicinata a Daniele Dal Moro, ma il rapporto è naufragato quando il ragazzo ha messo in chiaro di vederla solo come un’amica. Ieri sera i due hanno litigato furiosamente e sono volate anche parole forti. Non solo i gieffini e i telespettatori, da casa anche Vladimir Luxuria ha commentato la vicenda.

Vlady ha giustamente fatto notare come molti uomini effettivamente si vergognino di amare le trans, ma ha anche aggiunto che non è il caso di Daniele, che lei ha conosciuto al Grande Fratello di Barbara d’Urso. Vladimir Luxuria ha scritto che i rifiuti vanno accettati senza sbraitare: “Abbiamo tutte il diritto ad amare ed essere amate, fare il primo passo o indietreggiare. Abbiamo però il dovere di accettare un rifiuto senza strepitare. Vero è che molti uomini non ammettono di amare una trans ma (ho conosciuto Daniele dentro il Grande Fratello) questo non è il caso“.

“E basta di dirmi ‘però, forse, ma, però, diciamo’. Io non sono una pazza! Secondo voi a 46 anni fraintendo e non vedo la realtà? Quando un etero dice qualcosa tutti lo danno per certo, poi arrivo io e mettete in dubbio le mie parole. Sempre con sta storia che fraintendo, mica sono una matta ragazzi.Nel caso di Antonino e Ginevra tutti zitti, qui invece sono io che sicuramente ho sbagliato a valutare. E no che non vado da lui a parlare. Per sentirmi dire cosa di preciso? Tanto dirà bugie. L’altro era fidanzato e questo quale scusa inventerà per farmi passare da pazza? Guardate che ci sono stati baci, cose e toccamenti tra noi. Non mi sono inventata tutto.

Lui non è come Luca! Fuori prima era aggressivo urlava come un matto. Mancava un po’ che alzava le mai. Per carità non ci andrò mai a parlare. E poi per chiarire cosa? Io non voglio la sua amicizia per me è finita. Si è anche inventato delle cattiverie per mettermi contro Giaele”.