Vladimir Luxuria contro Belen: Reazione accesa a Cecchi Paone

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, condotta da Myrta Merlino, la discussione ha preso fuoco in virtù del compleanno di Belen Rodriguez, coincidente con quello di Sophia Loren. Vladimir Luxuria è stata protagonista con battute sarcastiche nei confronti di Belen, rievocando antichi dissapori da quando entrambe parteciparono all’Isola dei Famosi nel 2008. Merlino ha interrogato Luxuria sui conflitti avuti con la showgirl argentina, che non ha esitato a riconoscere, chiarendo, però, che le due si sono chiarite una volta terminate le riprese.

Luxuria ha colto l’occasione per fare un’ironica allusione all’età di Belen, scatenando un’ondata di reazioni sui social. La battuta ha evidenziato la vita sentimentale di Belen, notoriamente turbolenta e seguita dai media. La frattura in studio si è amplificata, facendo entrare in gioco anche Alessandro Cecchi Paone e Davide Maggio, che hanno voluto dire la loro. Cecchi Paone ha tentato di moderare i toni dicendo che non si può paragonare Belen a Sophia Loren, riconoscendo comunque il carisma dell’argentina tra le nuove generazioni.

Maggio, cercando di provocare, ha suggerito che Luxuria potesse sentirsi intimidita dalla bellezza di Belen durante il reality, senza però insinuare gelosia. La risposta di Luxuria è stata pronta e incisiva: “Guarda un po’, ho vinto io L’Isola!”. Con questa affermazione, ha rivendicato il suo trionfo, ricordando di avere conquistato il pubblico per meriti propri, al di là dell’aspetto fisico.

La puntata si è conclusa con un dibattito acceso tra Luxuria e Cecchi Paone su bellezza naturale vs bellezza artificiale. Cecchi Paone ha elogiato Sophia Loren per il suo seno naturale, criticando in modo indiretto la chirurgia estetica. Luxuria, dall’altro lato, ha difeso le scelte delle donne riguardo agli interventi estetici, sottolineando che ci sono molte ragioni valide per tali decisioni e che non è giusto giudicare.

La puntata ha messo in luce la complessità delle relazioni nel mondo dello spettacolo, accentuate da battute taglienti e dibattiti su temi di grande rilevanza sociale come la bellezza e le scelte personali.