Vladimir Luxuria commenta Veronica Gentili a L’Isola dei Famosi

La scelta di Veronica Gentili come nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi, in sostituzione di Vladimir Luxuria, è stata definita vincente da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Gentili è descritta come una giornalista preparata, attrice talentuosa e anche bella. Questa opinione, sebbene non condivisa da tutti, è rispettata.

Nel medesimo numero, Alessi ha riportato una lettera di Luxuria che esprime il suo parere sulla nuova conduzione. Luxuria ha incontrato Veronica Gentili recentemente durante una sua ospitata a Le Iene, dove ha avuto l’opportunità di abbracciarla e complimentarsi con lei. Ha dichiarato di essere molto contenta della scelta e ha elogiato Gentili, definendola molto intelligente e capace. Luxuria ha condiviso un forte feeling nei suoi confronti, attestando di averla apprezzata anche in precedenti occasioni, quando conduceva su Rete 4.

Luxuria, pur non avendo consigli da darle, ha suggerito a Gentili di divertirsi, pur riconoscendo le sfide che comporta la conduzione di un programma impegnativo come L’Isola dei Famosi. Ha sottolineato che il format prevede quattro ore di diretta, con un collegamento Oltreoceano e l’imprevedibilità degli eventi sia meteorologici che comportamentali. Tuttavia, Luxuria è sicura che Gentili sia la persona giusta per il ruolo.

Veronica Gentili, quindi, diventa la sesta conduttrice della nota trasmissione, seguendo una lunga lista che include nomi come Simona Ventura e Alessia Marcuzzi.