Vladimir Luxuria commenta l’indiscrezione che la vuole conduttrice de La Talpa

Sarà Vladimir Luxuria la conduttrice della nuova edizione de La Talpa? Il suo nome è stato fatto questa mattina da TvBlog e l’indiscrezione è arrivata anche alle orecchie della diretta interessata.

Ai microfoni di Tag24, Vladimir Luxuria ha deciso di fare chiarezza sui suoi prossimi impegni televisivi.

“La Talpa? Ho letto anch’io la notizia ma credo che non ci sia assolutamente alcun fondamento. Ad oggi non ho ricevuto alcun segnale, quindi, credo si tratti solo di gossip. Bisogna però sempre essere riconoscenti verso chi ti fa una proposta lavorativa. Sarei pronta a condurre qualsiasi trasmissione”.

In merito alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, però, Vladimir Luxuria è stata vaga.

“Chi può dirlo, è ancora molto presto, in questo momento sono impegnata a condurre un tour teatrale, sto facendo un monologo che si chiama Princesa e al momento mi trovo al Festival di Borgio Verezzi”.

Vladimir Luxuria prenderà il posto di Paola Perego?

La Talpa è sempre stata condotta da Paola Perego che ha più volte espresso il desiderio di riprenderla in mano. Ma a quanto pare Mediaset non sarebbe interessata al suo nome.

L’ipotesi “Vladimir Luxuria” vi piace? Lei in Mediaset ha dimostrato di essere un’ottima opinionista, prima in solitaria durante il Grande Fratello di Alessia Marcuzzi, poi in coppia a L’Isola dei Famosi prima con Nicola Savino e poi con Enrico Papi. Ma ha anche condotto in prima persona L’Isola di Adamo ed Eva su DeejayTv ed è stata l’inviata di una edizione Rai de L’Isola dei Famosi. Insomma, di reality ne mastica e le qualità non le mancano.