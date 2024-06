Vladimir Luxuria commenta gli ascolti de L’Isola dei Famosi

La 18esima edizione de L’Isola dei Famosi non ha ottenuto gli ascolti sperati (ha chiuso con una media del 16,43% di share, che sarebbe un po’ salita se avessero contato anche i dati, mai divulgati a causa di uno sciopero, della puntata finale). E questo Vladimir Luxuria lo sa.

Intervistata da Turchese Baracchi ai microfoni di Turchesando, la conduttrice ha confessato: “Da questa esperienza ho imparato tantissimo, alle riunioni per il programma credo di essere cresciuta tantissimo. Quando vado in giro per strada le persone mi fanno i complimenti per la professionalità e l’eleganza. Poi gli ascolti non sono stati soddisfacenti, è vero, non sono stupida che lo nego“.

Quella appena conclusa è stata un’edizione un po’ sfortunata, lo ha dichiarato anche Pier Silvio Berlusconi durante una conferenza stampa.

“L’Isola dei Famosi di quest’anno non è stata un’edizione particolarmente fortunata, ci sono state delle cadute di stile. La scelta di non far vedere tutto, mi ha trovato in disaccordo. […] Il lavoro che è stato fatto non mi soddisfa. […] Da L’Isola mi sarei aspettato delle storie un po’ più profonde da raccontare. Alla base de L’Isola dei Famosi c’è la sopravvivenza e la fame. Mi sembra che questo sia mancato onestamente. Non penso sia un formato arrivato alla frutta, in Spagna facciamo grandi risultati: è stato sbagliato il cast”.

Vladimir Luxuria tornerà al timone de L’Isola dei Famosi?

Ovviamente non sappiamo se il reality tornerà anche nel 2025 (al momento non è stato annunciato niente), ma stando alle parole di Berlusconi “non penso sia un format arrivato alla frutta“, ci sta che possa tornare una 19esima edizione, magari dopo un anno di pausa per fare spazio a La Talpa.