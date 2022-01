Le sfuriate di Katia Ricciarelli continuano a far parlare dentro e fuori la casa del GF Vip. Ieri anche Simona Branchetti a Pomeriggio 5 News si è occupata degli scivoloni della cantante. In studio c’era Vladimir Luxuria, che non ha risparmiato critiche alla gieffina.

“Allora adesso sarò proprio sincera, a me Katia non piace per niente. Usa un linguaggio volgare, razzista, sessista, omofobo e forte. Credo che quando Signorini è andato a parlare, la diretta interessata doveva proprio essere Katia. Lei si è talmente inacidita in questo periodo, che se beve un bicchiere di latte diventa subito yogurt. Anzi io voglio dare un bel consiglio al Grande Fratello. Visto che mi sembra che manchi qualcosa alla Ricciarelli, – che è diventata così tanto cattiva nei confronti delle donne giovani – consiglio agli autori di farle un bel regalo. Questa madre matrigna ha qualcosa che le manca. E quindi regalo questo consiglio al GF. Fatele una bella torta grande, da dove poi esce fuori un bellissimo toy boy muscoloso. Poi datele la possibilità di trascorrere una notte nella Live Boat senza telecamere con il ragazzo. Ovviamente in questo tempo parleranno soltanto d musica lirica. Vedrete che la mattina Katia sarà molto rilassata e smetterà di usare questo linguaggio così aggressivo nei confronti delle altre donne. Il regolamento è cambiato, ma in altre edizioni sarebbe già stata buttata fuori”.

Un bel toy boy farebbe felici molti, sia tra i vipponi, che tra noi telespettatori. C’è carestia di manzi in questa edizione del GF Vip.

Vladimir Luxuria vs Katia Ricciarelli, il video di Pomeriggio 5.

Katia Ricciarelli contro Lulù, a #Pomeriggio5 l’opinione di @vladiluxuria: “Usa un linguaggio volgare, omofobo e razzista” pic.twitter.com/XL5uGNsWuH — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 10, 2022

La difesa dell’amico di Katia.

Un amico della Ricciarelli è intervenuto in diretta ed ha difeso il soprano: “Katia ha fatto un’accademia per 20 anni con tanti giovani. Eppure non ha mai avuto questi momenti particolari e poco piacevoli. Non ci sono state critiche e nemmeno discussioni. C’era disciplina e rispetto ed è venuto a mancare questo. I valori e l’amore divino non ci sono nella casa del GF Vip. Da quattro mesi viene attaccata la Ricciarelli“.

