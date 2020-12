Vladimir Barbu è stato un tuffatore italiano (nonostante il nome possa trarre in inganno è nato in Trentino Alto Adige) e nel corso della sua carriera ha partecipato agli Europei di Edimburgo e di Kiev, ai Mondiali di Budapest e pure ai Giochi Europei di Baku, dove ha sfiorato il podio per un soffio.

Allenato da Giorgio Cagnotto, la carriera di Barbu è stata breve ma intensa ed ora – dopo aver abbandonato il mondo dello sport in seguito a problemi interni con la Federazione – ha deciso di cambiare vita e di dedicarsi ad altro.

In esclusiva a Biccy.it, Vladimir Barbu ha dichiarato:

“Ho lasciato il mondo dei tuffi, non mi tuffo più a causa di un paio di problemi interni alla Federazione. Ho lasciato ed ho iniziato questo nuovo percorso: attualmente mi occupo di creazione di contenuti digitali e nei prossimi giorni uscirà il mio calendario”.

Un ritorno al calendario vedo-non-vedo (vi ricordate quando anni fa lo faceva chiunque?) per un’idea che gli è stata suggerita dai suoi stessi fan. Ed a giudicare dalle sue foto in costume sul trampolino di lancio, non mi stupisco che gliel’abbiano chiesto davvero.

“Il progetto è nato questa estate dopo una live con le persone che mi sostengono! Ho visto che molti erano interessati ed allora ho deciso di provare! L’idea è stata principalmente dei miei fan ma immediatamente sposata da me. È disponibile sul canale Telegram“.

Vladimir Barbu, alcune foto del calendario