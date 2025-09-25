VJO in Allerta Oscurità: Musica e Luce a Milano

Questa sera la Verdi Jazz Orchestra (VJO) si esibirà alla Sala Verdi del Conservatorio alle 20. Il concerto, intitolato “Oscurità”, è un nuovo progetto di Alberto Mandarini, che ne cura anche la regia. Sul palco sarà presente Stefano Sando, voce italiana di Robert De Niro, insieme a musiche di Mandarini e di altri artisti come Blu, M42, Yluc Song e Torquemada. I testi sono di Giuseppe Manfridi e Dante Alighieri. Tra i musicisti, ci saranno Ingrid Jensen alla tromba e Andrea Andreoli al trombone.

Mandarini spiega che l’opera vuole esplorare gli aspetti più profondi dell’oscurità umana, attraverso un viaggio musicale composto da brani originali e testi scelti con attenzione, creando una progressione verso un’inevitabile esplosione di luce. Le musiche di “Oscurità” rappresentano una sintesi di opere scritte in vari momenti della sua vita. In particolare, due brani, Blu e Il Grande Sole, si ispirano alle opere di František Kupka e Robert Delaunay, aprendo e chiudendo la suite.

La composizione M42, invece, trae ispirazione dalla nebulosa di Orione, con richiami alla civiltà egizia. Mandarini evidenzia che ci sono condizioni simili a quelle che hanno generato l’universo. Il concerto si chiude con un messaggio di speranza, rappresentato dal XXXIV canto dell’Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri. Il Grande Sole, ispirato a Forme Circolari di Delaunay, accompagna il pubblico verso l’auspicio di “… a riveder le stelle”.