“Vivo per il lavoro: la mia vita senza figli e famiglia”

Luca Bizzarri, a 53 anni, si racconta in modo sincero e diretto in un’intervista al Corriere della Sera, svelando la sua vita dominata dal lavoro. Senza una compagna, figli o una famiglia, Bizzarri considera il suo impegno professionale come un’ossessione, affermando che la sua esistenza ruota attorno ad esso. Non si lamenta della sua solitudine, anzi la vede come un vantaggio che ha contribuito al suo successo. Ammette candidamente: “Dal punto di vista umano sono un fallimento”.

La sua carriera è iniziata subito dopo l’accademia teatrale, malgrado le difficoltà economiche della sua famiglia. È entrato in televisione nel 1996 e ha recitato nel suo primo film da protagonista nel 1998, dando vita a una carriera costellata di lavoro. Bizzarri riflette anche sulla società moderna, percepita da lui come “patologica”, evidenziando come l’era digitale abbia alterato la concezione della libertà. Secondo lui, oggi siamo immersi in una cultura in cui le persone diventano protagoniste della propria esistenza, anche in modi malsani.

Parlando di progetti recenti, Bizzarri esprime il desiderio di dedicarsi al teatro e a un podcast, dove può esprimere le sue reali passioni. Non manca di sollevare interrogativi morali sulla libertà odierna, portando alla luce problematiche come l’auto-rappresentazione sui social e la gestione distorta della libertà, chiedendosi se questa sia davvero libertà. In definitiva, Bizzarri ha fatto delle scelte consapevoli, affermando di aver seguito il cammino giusto per lui.