Vivo lancia X90 Pro, nuovo top di gamma con ottica Zeiss

Vivo ha annunciato il lancio europeo di X90 Pro, il suo nuovo smartphone top di gamma caratterizzato da un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Zeiss. “Siamo entusiasti di arricchire, anche in Europa, la serie X conosciuta anche per un comparto fotografico all’avanguardia. Il nuovo vivo X90 Pro combina straordinarie tecnologie leader nel settore dell’imaging co-ingegnerizzate con Zeiss, con le più recenti tecniche di elaborazione sviluppate sia internamente sia in collaborazione con MediaTek, per affrontare e superare alcune delle sfide più impegnative della fotografia e della videografia moderna”, ha dichiarato Vincent Xi, Presidente di vivo Italia. “Attualmente i confini dell’imaging mobile si stanno modificando sensibilmente: una buona qualità dell’immagine è diventata il fattore più importante da considerare nella fotografia da smartphone. Allo stesso tempo gli ultimi dispositivi top di gamma lanciati sul mercato, come vivo X90 Pro, consentono agli utenti di scattare foto come se utilizzassero una fotocamera di livello professionale. Hardware e software lavorano congiuntamente, supportati dall’intelligenza artificiale, per fornire agli utenti uno strumento in grado di realizzare scatti professionali senza la necessità di avere solide conoscenze di fotografia o attrezzature dedicate”, ha aggiunto Oliver Schindelbeck, Senior Smartphone Technology Manager, ZEISS Consumer Products.

X90 Pro presenta una nuova configurazione della tripla fotocamera principale, che aumenta in modo significativo la sensibilità alla luce, l’elaborazione naturale dei colori e la stabilizzazione delle immagini, grazie al sensore personalizzato di imaging IMX989 da 1 pollice. Rispetto ad altri dispositivi con sensore da 1 pollice, la fotocamera principale da 50 megapixel offre un’ampia apertura f/1,75 e pixel grandi 3,2 μm in una configurazione 4 in 1, che consente di assorbire una maggiore quantità di luce per pixel, garantendo immagini più chiare e nitide. L’area fotosensibile del sensore è stata aumentata del 77% rispetto al precedente modello, vivo X80 Pro, con un aumento della capacità di assorbimento della luce fino al 43%. La fotocamera per ritratti è da 50 megapixel, con configurazione a fuoco fisso da 50 millimetri. Dietro l’obiettivo si trova un sensore IMX758, con un’apertura di f/1,6, che consente di catturare ritratti dettagliati, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Completa il comparto fotografico la ultra grandangolare a bassissima distorsione da 108 gradi, con sensore Sony IMX663 da 12 megapixel e apertura f/2,0. Il modello X90 Pro introduce una tecnologia di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) personalizzata che ne consente una correzione più intelligente e precisa rispetto all’OIS standard, grazie alla quale raggiunge una stabilizzazione dell’immagine di livello CIPA 4.

Il nuovo X90 Pro supporta la funzione Dual-Cell FlashCharge da 120W che, abbinata a una batteria da 4870 mAh, migliora sia la velocità di ricarica che la durata della batteria. X90 Pro supporta anche la funzione Wireless FlashCharge da 50 W, introdotta con X80 Pro. Il nuovo X90 Pro offre due modalità di ricarica: quella rapida e quella bilanciata. In ricarica rapida, X90 Pro può essere caricato al 50% in 8 minuti e 10 secondi. La modalità bilanciata, invece, è ideale per la ricarica quotidiana e richiede solo 29 minuti per portare la batteria al 100%. Inoltre, il dispositivo dispone di una protezione di sicurezza a 24 dimensioni e della certificazione TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System per garantire la sicurezza della ricarica. Lo schermo è da 6,78 pollici, e offre effetti di visualizzazione immersivi e una protezione avanzata per gli occhi. Il display, infatti, è realizzato con un nuovo materiale luminescente che riduce la luce blu. La modulazione di ampiezza degli impulsi ad alta frequenza, fino a 2160 Hz, riduce lo sfarfallio dello schermo e, grazie alla dimmerazione di precisione, la luminosità del display può essere regolata in ogni momento per adattarsi alle condizioni di illuminazione esterna, garantendo sempre la migliore visione. Il sistema di raffreddamento a camera di vapore di nuova generazione è in grado di mantenere controllata la temperatura delle componenti che lavorano più intensamente. La struttura di raffreddamento a 24 strati, aumentata di oltre un terzo rispetto al modello precedente, copre un’area di 4.002 mm quadrati. Inoltre, un innovativo design della scocca riduce il trasferimento di calore dalla CPU al telaio del dispositivo, mantenendo le aree in cui le mani toccano il telefono fino a 2°C più fresche in situazioni di utilizzo intensivo, in particolare quando lo si tiene in posizione orizzontale, ad esempio durante le sessioni di gaming. X90 Pro è disponibile nella tradizionale colorazione Legend Black. Il nuovo smartphone della serie X di vivo sarà presto disponibile per l’acquisto in Italia al prezzo di 1.299 euro.