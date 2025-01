Vivo lancia una nuova sfida a Samsung con il suo visore Android XR

Con l’emergere della realtà estesa (XR), Samsung si prepara a un’innovazione significativa nel settore dei visori, avviando una collaborazione con Google per il progetto Moohan, un prototipo che utilizzerà un sistema operativo Android dedicato. Questo dispositivo entrerà in competizione con il consolidato Apple Vision Pro e Meta Quest 3, segnando così l’ingresso di Samsung nel mercato XR, in espansione. Anche Vivo si sta preparando, annunciando il lancio di un visore di realtà mista (MR) previsto nel 2025. In un contesto in cui il prezzo è un fattore importante per i consumatori, Vivo potrebbe rappresentare un’alternativa valida ai prodotti più costosi di Apple. Con un team di oltre 500 esperti, Vivo mira a elevare gli standard del settore e competere con i colossi già presenti, come Samsung.

Il lancio del visore MR di Vivo è previsto per settembre 2025, con l’obiettivo di commercializzare il prodotto entro la fine dell’anno. L’azienda ha dichiarato che il nuovo visore si propone di stabilire nuovi standard nel settore, cercando di superare le prestazioni dell’Apple Vision Pro, che avrà quasi due anni di vita a quel punto. La presentazione del prototipo rappresenterà un passo cruciale, poiché il mercato dei visori XR è in continua evoluzione e i consumatori sono sempre più attratti da soluzioni innovative e accessibili.

Il confronto tra i dispositivi XR di Samsung e Vivo si preannuncia stimolante. Pur sviluppando tecnologie all’avanguardia, le strategie di mercato delle due aziende differiscono significativamente. Samsung ha avviato una strada ben definita con il suo visore XR, progettato per integrarsi con il sistema operativo Android, offrendo funzioni avanzate come il supporto a Google’s Find My Device e un’interfaccia a tre pulsanti. D’altro canto, Vivo punta a un posizionamento strategico con un prodotto di fascia alta ma a un prezzo più competitivo, il che potrebbe attrarre un pubblico più vasto. Questa differenza non riguarda solo il prezzo, ma anche l’ecosistema software e l’integrazione. Samsung potrà sfruttare la sua esperienza nel settore dell’elettronica di consumo e la rete di servizi per migliorare l’esperienza XR, mentre Vivo si concentra su rapida innovazione e superamento delle aspettative degli utenti, attirando consumatori desiderosi di nuove esperienze a costi inferiori.