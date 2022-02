Vivo ha annunciato ufficialmente l’arrivo in Italia del nuovo smartphone Y76 5G, il più sottile della serie Y con uno spessore di 7.79mm. Il nuovo modello è dotato di fotocamera posteriore da 50 MP, parte di un sistema a tripla fotocamera posteriore, fotocamera frontale HD da 16 MP, sistema Multi-Turbo che ottimizza l’utilizzo della rete, Intelligenza Artificiale, prestazioni di gioco avanzate e dissipazione del calore. Include una batteria a lunga durata da 4100 mAh con tecnologia FlashCharge da 44 W (fino al 70 per cento in 32 minuti), supporto dual-SIM, connettività 5G veloce e un sensore di impronte digitali laterale. Y76 5G integra inoltre la nuova versione UI, vivo Funtouch OS 12, e per i videogiocatori c’è l’Ultra-Game Mode 2.0, ottimizzato per i titoli più esosi in termini di prestazioni. A livello di funzionalità, Y76 5G supporta la modalità “Super Night Shift 2.0” per fotografie nitide e dai colori vivaci e le funzioni “Fun Shot” come la nuova modalità ritratto “Face Beauty” e “Multi-style”. La registrazione video è affidata al sistema di stabilizzazione elettronica (EIS) e Eye Autofocus. Y76 5G è equipaggiato dal processore MediaTek Dimensity 700 7nm 5G e da 8 GB di RAM. Oltre agli 8 GB di RAM, Y76 5G integra la funzionalità Extended RAM 2.0 che gli consente di attingere ad altri 4 GB dalla ROM, per ottenere una memoria combinata da 12 GB. La capacità di archiviazione massima è di 256GB. A partire dalla prima settimana di marzo, vivo Y76 5G sarà disponibile al prezzo di 329 euro nelle colorazioni Cosmic Aurora e Midnight Space nei retailer di elettronica e negli store TIM e Wind3.