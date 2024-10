Vivo e Huawei in Espansione, Apple in Difficoltà

Nel terzo trimestre del 2024, il mercato degli smartphone in Cina ha mostrato segni di ripresa, con un incremento del 4% nelle spedizioni, raggiungendo 69,1 milioni di unità. Questo aumento è stato sostenuto dalla stagione di shopping estivo e dal periodo di ritorno a scuola. vivo si è confermata al primo posto con il 19% di quota di mercato, registrando un incremento del 25% nelle spedizioni, pari a 13 milioni di unità, grazie al lancio di nuovi prodotti di fascia media che hanno migliorato le vendite sia nei negozi fisici che online. Huawei si è posizionata al secondo posto con una quota del 16% e 10,8 milioni di unità spedite (+24%), grazie a una strategia efficace di promozione dei suoi prodotti di alta gamma.

HONOR ha ottenuto il terzo posto, nonostante un calo generale del 13% nelle spedizioni, con 10,3 milioni di unità, grazie alla popolarità dei suoi modelli pieghevoli. Xiaomi ha raggiunto il quarto posto con una quota di mercato del 15% e 10,2 milioni di unità spedite, segnando una crescita del 13%. Situazione diversa per Apple, che ha registrato un calo del 6% nelle spedizioni, mantenendosi comunque tra i primi cinque brand grazie alla domanda per l’iPhone 16. Tuttavia, l’assenza di alcuni servizi potrebbe limitare la sua crescita nei prossimi trimestri.

Secondo Amber Liu di Canalys, il mercato degli smartphone in Cina sta vivendo un periodo attivo, sostenuto da promozioni online. Nel segmento premium, l’impatto dei dispositivi pieghevoli è crescente, con Huawei che ha lanciato il Mate XT Ultimate e altri brand come vivo, HONOR e OPPO che stanno integrando funzionalità AI. HONOR ha ricevuto un buon riscontro per il suo pieghevole Magic V3, ora disponibile anche in Italia.

Toby Zhu di Canalys prevede una crescita moderata del mercato cinese verso la fine del 2024 e l’inizio del 2025, grazie a politiche monetarie favorevoli e incentivi ai consumi. I produttori si stanno concentrando sull’innovazione sia nel segmento di massa che in quello premium, con un’attenzione particolare allo sviluppo di software e funzionalità AI. Tuttavia, ci sono incognite, come l’aumento dei prezzi dei componenti e le tensioni geopolitiche che potrebbero influenzare la catena di fornitura.