Vivo con un cane e un gatto, ma è vero che i loro baci rinforzano il sistema immunitario dei bambini?

‘Vieni qui, dammi un bacio’: ma fa davvero bene? Mi sono chiesta se i baci di cani e gatti rinforzano davvero il sistema immunitario dei bambini.

Tutti amiamo trascorrere un momento di tenerezza con i nostri amici a quattro zampe, anzi per molti di noi è l’obiettivo di un’intera giornata trascorsa fuori casa. Ma quando cerchiamo un contatto così ‘ravvicinato’ con loro, ci siamo mai chiesti se i baci di cani e gatti rafforzano davvero il nostro sistema immunitario oppure possono costituire un problema? In realtà mi sono posta questa domanda e ho trovato la risposta che cercavo!

Baci di cani e gatti: non sono tutti uguali!

Chi li possiede entrambi lo sa perfettamente: cane e gatto sono due entità completamente diverse e lo dimostrano anche nel loro comportamento nei nostri confronti, anche per quanto riguarda le manifestazioni d’amore. Infatti se i baci di Fido possono essere dei contatti del muso con la mia pelle o addirittura delle rapide e continue leccatine, Micio preferisce sempre un contatto meno diretto.

Infatti spesso il contatto felino che equivale a un ‘nostro’ bacio è un colpetto della sua testolina verso di noi. Al di là dei gesti differenti è il loro significato che potrebbe sorprenderci: infatti se per il cane il bacio è sinonimo di appartenenza a un gruppo, dunque a un branco, per il gatto esso rappresenta un gesto di affetto senza però tradire la sua personalità autonoma e indipendente della sua natura.

I baci di cani e gatti rinforzano il sistema immunitario dei bambini? Il ‘caso’ Kaley Cuoco

Per i fan di ‘The Big Bang Theory’ (e non solo) non ha bisogno di presentazioni: la star che interpreta il simpatico personaggio di Penny nell’omonima serie ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto discutere. Infatti l’attrice ha affermato che nella sua residenza di campagna, dove spesso vive con la figlia di 14 mesi, la lascia a contatto diretto con la natura e con gli animali non solo per consentirle di ‘vivere in piena libertà’ e di sperimentare i rapporti con gli animali ma anche perché questo rafforza il suo sistema immunitario. Ma è davvero così?

Pare che infatti la star lasci che la sua bambina venga baciata e leccata dai suoi animali, anche se ciò ha generato in molti suoi fan alcune perplessità. Infatti spesso avremo sentito di alcune discussioni sui benefici e i rischi del dormire con il cane o gatto o baciare il cane sul muso può essere pericoloso per il rischio di trasmissione di alcune malattie. E’ bene sentire la parole degli esperti!

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Il cane sceglie con chi dormire e qual è il suo letto preferito in casa: ecco come

I baci di cani e gatti rinforzano il sistema immunitario dei bambini: la parola al veterinario

In realtà non è facile (né giusto) dare un’unica risposta a questa domanda che attanaglia diversi padroni di animali, in particolari quelli con bambini piccoli: infatti è innegabile che vivere con un cane o un gatto fa bene alla memoria e al nostro organismo in generale, ma ci sono anche degli ‘effetti collaterali’ che possono riguardare la salute dei più piccoli, degli immunodepressi e delle donne in gravidanza.

Dal punto di vista delle allergie, può essere sicuramente utile far convivere il bambino atopico (quindi potenzialmente allergico) con cane e gatto, grazie alla resistenza che svilupperà agli antigeni degli animali, ma ci sono indubbiamente dei ‘lati negativi’. Trattandosi di animali che non vivono ‘solo’ in casa ma si muovono anche all’esterno, anche solo nel giardino antistante la proprietà, possono diventare veicoli di infezioni e malattie.

Quindi un contatto troppo ‘ravvicinato’ è sconsigliato soprattutto nel caso dei soggetti più fragili; inoltre bisogna prestare attenzione alle norme igieniche dopo le passeggiate all’esterno, rispettare il calendario delle vaccinazioni e prenotare visite di controllo costanti per garantire il benessere comune in casa.