Vivo con 1200 euro al mese, non sono sufficienti

Leopoldo Mastelloni, attore e regista di 79 anni, attualmente vive con un reddito mensile di soli 1200 euro, una cifra che deve gestire tra debiti, spese per affitto e bollette, rendendo la sua situazione economica precaria. Nonostante le sue richieste di supporto tramite la legge Bacchelli siano state respinte, Mastelloni continua a cercare di non affliggere i suoi cari, come le sorelle e il fratello Carlo. La sua fede cattolica lo aiuta ad affrontare le avversità, anche nei momenti difficili.

Nato a Napoli in una famiglia nobile, ha avuto un percorso scolastico irregolare, ma ha iniziato la sua carriera teatrale giovanissimo, debuttando ufficialmente nel 1965 al Teatro Esse di Napoli. Mastelloni ha dedicato la sua vita all’arte drammatica, esprimendo una passione costante per il teatro, culminata nel suo ultimo lavoro nel 2018. Tuttavia, la sua immagine in televisione è spesso vista come folkloristica, una condizione che lui stesso descrive come umiliante, sentendosi un “fantasma” nel panorama culturale.

Affrontando sfide quotidiane, il supporto di amici e familiari è diventato fondamentale, ma le difficoltà economiche e personali mettono a dura prova il suo spirito. Il dramma di Mastelloni solleva interrogativi sulla valorizzazione e il supporto degli artisti, specialmente in età avanzata, e mette in evidenza la fragilità della vita dei professionisti del teatro. La sua esperienza rappresenta un importante spaccato della realtà artistica italiana contemporanea.