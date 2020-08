Non si può escludere alcuna ipotesi sulla morte di Viviana Parisi. L’autopsia eseguita sul corpo della deejay trovata morta sabato non chiarisce il mistero che avvolge la scomparsa e il decesso della donna. “Adesso c’è tutto il lavoro di laboratorio, l’identificazione della specie, confronto con i dati termici e quindi si arriverà a una stima dei tempi del decesso”, ha spiegato poi l’entomologo forense Stefano Vanin aggiungendo: “C’è una fauna notevole che ora bisogna analizzare, non si può dire se il corpo è stato spostato. Gli insetti presenti sono tipici di questo ambiente. E’ una specie che si trova un po’ dappertutto, Non farei alcun tipo di ipotesi a questo riguardo”.

