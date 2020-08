“Mio figlio, quando ha visto ieri la foto di Gioele in televisione ha gridato: ‘Guarda papà, c’è Gioele!’ e io non sapevo cosa dirgli. Mi sono commosso e ho avuto la pelle d’oca. Questa storia ci ha sconvolti tutti”. Giovanni Pirrotta è il farmacista di Venetico Marina, il piccolo centro dei Nebrodi, in cui vivevano Viviana Parisi con il marito Daniele Mondello e il loro piccolo Gioele di 4 anni. Il figlio ha la stessa età di Gioele e spesso “si vedevano nella villa per giocare insieme, Gioele adorava in particolare una macchinina di mio figlio e ci giocava sempre. Poi, prima di andare via gliela restituiva senza mai lamentarsi. Era un bambino bellissimo”, racconta all’Adnkronos. Il farmacista fa ancora fatica a parlare. Le lacrime gli serrano la gola. E’ emozionato, quando parla di Viviana e del suo bambino, trovati senza vita nei boschi di Caronia, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro.

Fonte