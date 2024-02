Viviamo prigionieri della nostra dipendenza emotiva e acconsentiamo a mettere d…

💔 Viviamo prigionieri della nostra dipendenza emotiva e acconsentiamo a mettere da parte bisogni e aspirazioni per soddisfare quelli dell’altro

💔 Giustifichiamo la gelosia e accettiamo il controllo ossessivo

💔Fingiamo di ignorare i silenzi colpevolizzanti, il vittimismo che sempre maschera la violenza

💔 Chiamiamo amore la manipolazione e il desiderio di possesso

💔 Cediamo ai ricatti Per paura dell’abbandono e della solitudine siamo disposti ad annientarci. Ci illudiamo che un giorno possa cambiare. E invece… E invece María Esclapez, psicologa clinica, sessuologa e terapeuta di coppia, in “Mi amo, ti amo” ci ricorda che è possibile riconoscere le relazioni tossiche e difendersi dai partner pericolosi fin dal primo campanello d’allarme.