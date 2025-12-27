Vivi Spettacolo Roma

8.5 C
Il progetto Vivi Spettacolo, precedentemente noto come ViviCinema&Teatro, è tornato con una nuova edizione. L’iniziativa prevede la vendita di carnet di ingressi a prezzo agevolato per cinema e teatro, con l’obiettivo di rendere la cultura più accessibile e sostenere il settore dello spettacolo.

La nuova edizione di Vivi Spettacolo partirà il 29 dicembre e sarà possibile acquistare 12.244 carnet online o presso le biglietterie di alcune strutture aderenti. Il pacchetto include 6 ingressi al cinema e 3 a teatro al costo complessivo di 40 euro, utilizzabili dal 7 gennaio al 31 maggio 2026.

Il progetto è promosso e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il contributo della Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con Anec Lazio, ATIP – Associazione Teatri Italiani Privati e UTR – Unione Teatri di Roma. L’obiettivo è rafforzare il legame tra pubblico e sale, incentivando la partecipazione e la frequentazione degli spazi culturali cittadini.

L’offerta è ampia e diffusa sul territorio, con 25 cinema e 26 teatri aderenti. I voucher potranno essere utilizzati con un massimo di due ingressi al giorno per i cinema, mentre nei teatri sarà possibile usare due voucher nella stessa sala e il terzo in una struttura diversa. L’acquisto dei carnet è riservato ai maggiorenni, ma i biglietti possono essere utilizzati anche da altre persone. Ogni utente potrà acquistare fino a tre carnet. Tutte le informazioni dettagliate su modalità e condizioni di utilizzo sono disponibili sul sito ufficiale dell’iniziativa.

