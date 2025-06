Vivi l’Inter: esperienze uniche e vantaggi per i soci!

L’Inter offre numerose opportunità per vivere l’esperienza calcistica in modo esclusivo. I tifosi possono partecipare a eventi con calciatori della Prima Squadra e Leggende, oltre a esperienze prepartita per immergersi nel Matchday. Sono disponibili Meet&Greet, Gala Dinner e tour della Trophy Room. Inoltre, è presente una biglietteria dedicata con sconti e prelazioni per certe partite, eventi speciali del giorno della gara, concorsi, promozioni e altre attività.

Come consuetudine, i nuovi soci che si iscriveranno per la stagione riceveranno un Welcome Kit (fino ad esaurimento scorte), composto da un telo sportivo per i soci Senior e un astuccio con matita, gomma e temperamatite per i soci Junior.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.inter.it