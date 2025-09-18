23.4 C
Roma
giovedì – 18 Settembre 2025
Spettacolo

Vivi la Magia: Harry Potter™ The Exhibition Arriva in Italia!

Da StraNotizie
Vivi la Magia: Harry Potter™ The Exhibition Arriva in Italia!

📣 Hai mai sognato di entrare nel mondo di Harry Potter? Ora puoi farlo!
Da domani 19 settembre puoi vivere un’esperienza immersiva unica con Harry Potter™: The Exhibition!

✨ Immergiti nel mondo magico come mai prima d’ora: esplora costumi e oggetti di scena originali, scegli la tua casa di Hogwarts™, lancia un Quaffle nel Quidditch™, pianta una Mandragola e molto altro!

🎬 Grazie a una tecnologia immersiva e interattiva, ogni visita è un viaggio personalizzato nel cuore della saga che ha fatto sognare generazioni.

📍 Non perdere l’occasione di sederti sulla sedia di Hagrid, entrare nel Ripostiglio sotto le scale e scoprire i segreti del dietro le quinte dei film.

🎫 Acquista ora il tuo biglietto:

Articolo precedente
Pet Carpet Film Festival: Roma celebra il cinema degli animali
Articolo successivo
Francia in Rivolta: Proteste e Scioperi contro i Tagli di Bilancio
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.