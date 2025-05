Vivi il Lusso: Jet Privato e Casa a Rio de Janeiro

Carlo Ancelotti sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale brasiliana di calcio a partire dalla prossima stagione. L’allenatore, attualmente con il Real Madrid, guiderà la Seleção ai Mondiali del 2026, che si svolgeranno in Usa, Canada e Messico. Secondo il quotidiano O Globo, Ancelotti ha firmato un contratto da 7,5 milioni di euro all’anno con la Confederazione brasiliana di calcio (CBF).

Ancelotti diventerà il primo allenatore straniero a guidare il Brasile, con l’obiettivo di conquistare la Coppa del Mondo dopo 24 anni, per la quale riceverà un bonus di ulteriori 5 milioni di euro. La trattativa per il suo ingaggio è stata condotta dal presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, che ha cercato di evitare conflitti con il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, contattando Ancelotti attraverso imprenditori brasiliani.

Il contratto di Ancelotti prevede diversi benefit, tra cui un jet privato per i suoi spostamenti in Europa e un’abitazione a Rio de Janeiro durante la sua permanenza in Brasile. L’accordo include anche l’organizzazione di un’amichevole tra Real Madrid e la nazionale brasiliana. L’arrivo di Ancelotti nel Paese è previsto per il 26 maggio.

Fonte: www.virgilio.it