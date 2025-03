Vivevo lì fino a pochi giorni fa

Roberto Saviano, lo scrittore italiano, ha pubblicato un messaggio su Instagram dopo il crollo di una palazzina al numero 43 di via Vitellia a Roma, dove anni fa abitava. Nel suo post, si rivolge a chi gli ha scritto preoccupato per la sua sicurezza, affermando che non vive più in quella palazzina da alcuni giorni. Saviano esprime la sua gratitudine per la premura e i messaggi ricevuti.

Nel messaggio, Saviano manifesta anche la sua speranza che non ci siano vittime nell’incidente e che la persona ferita possa riprendersi velocemente. L’autore esprime il suo dolore nel vedere ridotto in macerie un luogo che ha amato moltissimo e in cui ha trascorso parte della sua vita. La situazione è stata critica, ma è stata riportata la notizia che almeno una persona è stata estratta viva dalle macerie.

Il crollo ha suscitato grande preoccupazione e attenzione, sia per le implicazioni sulla sicurezza degli edifici nella zona, sia per il benessere delle persone coinvolte. Saviano, essendo un personaggio pubblico e amato, ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà da parte dei suoi lettori e sostenitori, preoccupati per la sua sicurezza. La sua reazione, che combina un ringraziamento per le preoccupazioni espresse e una riflessione personale sul legame emotivo con il luogo, ha colpito molti.