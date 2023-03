Viveva nel fango con un enorme tumore sulla pancia: terribile ritrovamento

Il cane era trascurato e viveva in mezzo al fango con un enorme tumore sulla pancia: volontari senza parole difronte alla scena.

Maltrattamento e abbandono di animali, purtroppo, sono all’ordine del giorno e in tutte le parti del mondo. Come in Italia, anche altre organizzazioni e associazione in giro per il mondi si impegnano a portare sicurezza e stabilità nella vita degli animali che vivono per strada, come è accaduto in Polonia dove una tenera cagnolina è stata trovata in condizioni precarie.

Cagnolina trovata in strada con un tumore enorme sulla pancia

Il personale della OTOZ Animals Gliwice hanno prelevato, come misura d’emergenza, un cagnolina di otto anni che stava congelando viva in mezzo al fango e in condizioni misere. Inoltre aveva un enorme tumore canceroso in mezzo alla pancia. L’intervento è stato descritto sulla loro pagine Facebook. Secondo quanto raccontato, hanno trovato la cucciola estremamente trascurata, sporca e infreddolita.

“Quando siamo arrivati all’indirizzo, non potevamo credere che un animale potesse vivere in una baracca del genere, e ai nostri occhi sembrava quasi morta, a malapena in grado di reggersi sulle zampe. Aveva un enorme bernoccolo sul corpo, dormiva nel fango gelido, era malnutrita e aveva il pelo coperto di feci“, hanno scritto nel post. La cucciola è stata rinominata Elżbietka.

La cucciola è stata immediatamente portata in sala operatoria dove le è stato asportato l’enorme tumore. Attualmente sta seguendo delle cure apposite e si sta riprendendo. Ma questo non è il termine del suo trattamento. La cagnolina, infatti, ha anche un problema alle zampe ancora in fase di diagnosi.

Tutto lo staff della OTOZ Animals Gliwice si sta prendendo cura della cucciola di 8 anni e spera che presto possa guarire del tutto in modo da poter avere una vita serena. Il percorso che le spetta è lungo ma verso la guarigione e una volta finito, sarà anche pronta per trovare una nuova famiglia.