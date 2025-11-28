Vivere vicino al verde riduce i ricoveri per disturbi mentali

Secondo un’analisi condotta in diversi paesi, vivere in aree con una maggiore presenza di spazi verdi sembra ridurre in modo significativo la probabilità di essere ricoverati per un disturbo mentale. Gli effetti benefici sono ancora più evidenti nelle grandi città, dove il verde è spesso scarso e l’ambiente urbano è più stressante.

Lo studio si è concentrato su 11,4 milioni di ricoveri su un’ampia serie temporale registrata tra sette paesi in tutto il mondo: Australia, Brasile, Cile, Nuova Zelanda, Thailandia, Corea del Sud e Canada. La maggior parte dei pazienti coinvolti aveva tra i 20 e i 59 anni, quindi in piena età lavorativa.

Le diagnosi che più frequentemente portavano al ricovero erano disturbi psicotici, dipendenze da sostanze, disturbi dell’umore, disturbi del comportamento, demenza e ansia. Il team di ricerca ha utilizzato un indice ricavato da immagini satellitari per distinguere aree spoglie da zone con una vegetazione moderata o intensa.

I risultati hanno mostrato che una variazione, anche minima, dell’indice di vegetazione si è rivelata rilevante: un incremento di 0,1 punti nel NDVI corrispondeva a una riduzione del 7% del rischio complessivo di ricovero per disturbi mentali. Le riduzioni erano ancora più consistenti per alcune diagnosi specifiche: disturbi da uso di sostanze, disturbi psicotici, demenza e ansia.

In generale, gli autori riportano che un aumento del 10% della presenza di aree verdi può tradursi in una riduzione dei ricoveri legati a problemi di salute mentale, con un impatto variabile in base al contesto. Il team di ricerca suggerisce che, attraverso politiche di urbanistica orientate ad aumentare la copertura vegetale, si potrebbero generare benefici tangibili non solo per la salute mentale, ma anche sul piano economico.