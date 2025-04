Vivere in modo sano dopo i cinquant’anni allunga la vita

Vivere in modo sano dopo i cinquant’anni può prolungare la vita, secondo uno studio presentato al congresso dell’American College of Cardiology. L’indagine ha coinvolto oltre 2 milioni di partecipanti in 39 Paesi e 6 continenti, analizzando gli effetti di cinque fattori di rischio cardiovascolare: pressione alta, colesterolo elevato, diabete, obesità e tabagismo. I risultati evidenziano che uomini e donne over 50 che evitano di fumare e controllano i loro parametri di salute vivono meglio e più a lungo. Le donne che non presentano questi fattori di rischio sviluppano malattie cardiovascolari 13,3 anni dopo rispetto a quelle che li presentano, morendo 14,5 anni più tardi. Gli uomini senza fattori di rischio godono di una vita senza malattie cardiovascolari più lunga di 10,6 anni e muoiono 11,8 anni dopo rispetto ai loro coetanei con fattori di rischio.

Lo studio, pubblicato sul New England Journal of Medicine e supportato dai dati del progetto CUORE dell’ISS, ha l’obiettivo di dimostrare come la gestione efficace dei fattori di rischio possa prevenire fino al 50% dei casi di malattie cardiovascolari.

Inoltre, dai dati dell’ultima Italian Health Examination Survey (2023-2025) emerge che nella fascia di età 35-74 anni solo il 24% delle donne e il 10% degli uomini consumano meno di 5 grammi di sale al giorno, evidenziando la necessità di adottare abitudini più salutari come una dieta equilibrata e attività fisica regolare per migliorare la salute cardiovascolare.