Vivere in Bilico: Storie tra Vita e Morte

Giovanni Allevi, il famoso pianista, ha rivelato di combattere da tre anni contro un mieloma multiplo con metastasi ossee. Durante un’intervista a “Verissimo” il 18 maggio, Allevi ha mostrato il busto che è costretto a indossare per sostenere il corpo e ha descritto il periodo più critico della sua malattia, quando viveva “tra la vita e la morte”. La diagnosi è arrivata nel giugno 2022 mentre si trovava a Vienna, dove avvertiva una stanchezza estrema e male alle ossa, che ha influenzato le sue performance sul palco.

Dopo la diagnosi, ha subito un lungo iter di cure e ha affrontato la dura realtà della dipendenza da oppioidi e le crisi di astinenza. Allevi ha dichiarato di aver vissuto momenti di grande difficoltà, ma nonostante i dolori fisici attuali, il suo spirito rimane resistente. “Il mio corpo è sofferente, ma la mia anima è disperatamente aggrappata alla vita”, ha affermato.

Oggi, sebbene continui a lottare contro il dolore, ha in programma quattro concerti per l’estate, durante i quali presenterà una nuova composizione ispirata alla sua malattia. Allevi ha sottolineato che il suo obiettivo non è solo testimoniare la sofferenza, ma anche celebrare l’attaccamento alla vita.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it